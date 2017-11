VIDEO | Briti laevakaitsjate esindaja: hingame kergendatult alles siis, kui mehed tegelikult ka kodus on

Delfiga vestles laevakaitsjate Suurbritannia-poolse kampaaniaga tegelev endine sõdur Jordan Wylie, kes on kuue briti meeskonnaliikme lähedaste nimel teinud teavitustööd meedias, kogunud annetusteks raha ning merendus- ja turvalisussektoris võimuinstantsidega suhelnud.

Nick Dunni, John Armstrongi ja Billy Irvingi peredega tihdalt suhtlev Wylie kinnitab, et kõige suurema panuse asjade arengusse on andnud justnimelt meeste omaksed oma väsimatu teavitustööga.

Ta tõdes, et riigipoolne abi on olnud oodatust aeglasem ning tõi esile 2014. juulis juhtunu, kui oli võimalus mehi Indiast välja saada, aga seda ei suudetud teha. Selle valguses peab ta äärmiselt oluliseks, et seekord vigu ei tehtaks.

Vaata videost, mida Wylie on viimastel päevadel briti meeskonnaliikmete lähedastega suheldes nende praeguse seisundi kohta kõrva taha pannud.