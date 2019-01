VIDEO | Antarktika avastamise 200. aastapäeva puhul leiab aset kordusekspeditsioon

“Admiral Bellingshauseni juhtimisel toimunud ekspeditsioon ja Antarktise avastamine 28. jaanuaril 1820 on tähtsündmus kogu maailma ajaloos,” ütles meremuuseumi juht Urmas Dresen. “Meremuuseumil on hea meel tuua partnerite abiga see otseselt Eestiga seotud mereajaloo peatükk uuesti päevavalgele sedavõrd atraktiivsel viisil, kui on seda ekspeditsioonile minek Bellingshauseni jälgedes,” lisas ta. Dreseni sõnul korraldatakse reisi peatuspunktides populaarteaduslikke seminare, et Eestiga põimunud mereloo teadmist ka väljaspool Eestit levitada.

„Ekspeditsioon saab alguse juulikuus Kroonlinnast, nagu 200 aastat tagasi,” rääkis marsruudi planeerinud Tiit Pruuli. Pruuli sõnul väisatakse seejärel Bellingshauseni sünnikohta Saaremaad, samal ajal kui sealkandis seilab Muhu väina regatt. „Peale üritusi mitmetes Euroopa sadamates võetakse kurss Roheneeme saarte kaudu Lõuna-Ameerikale. Antarktikasse plaanitakse jõuda sarnaselt ajaloolisele Antarktise avastamisele jaanuaris aastal 2020.

Reis võetakse ette Thetis Ekspeditsioonide prahitud kahemastilise mootorpurjekaga. „Ligi 24-meetrisel teraskerega avamerejahil on 27,5-meetrine mast ja 400 hobujõuline mootor, mis teeb temast igati sobiliku ekpeditsioonilaeva polaaralale minekuks,“ kommenteeris Tiit Pruuli. „Laev osteti Hispaaniast ja pärast Eestisse jõudmist tehakse ta ekspeditsiooniklaariks Nasval asuvas Baltic Workboasti laevatehases,“ rääkis Pruuli.