VIDEO: Agur ja Kõlvart andsid laienemise osas aru: kõik Tallinna koolihooned on renoveeritud 8-9 kuuga, GAG-i hoone pole erand

Tallinna Gustav Adolfi gümnaasiumi juht Hendrik Agur selgitas tänasel pressikonverentsil, et uus algklasside hoone Vana-Kalamaja tänaval on kindlasti plaanis avada sel sügisel ning seal hakkab õppima 720 õpilast 1.-6. klassis.

Gustav Adolfi gümnaasium laieneb peagi Kalamajja, kus Vana-Kalamaja 9 asuvas uues hoones hakkavad õppima 1.-6. klasside lapsed. Hoone välimus ja sisemus muutuvad väga oluliselt. Aguri sõnul saab uuest hoonest "unistuste koolimaja".

"Oleme traditsioonidega kool, kuid orienteeritud uuendustele, ei saa jääda vanasse kinni. Esimene kooliaste õpib meil hetkel kahes vahetuses, uuest aastast peaks praeguse seisuga ka teine kooliaste minema teise vahetusse. Ruumipuudus on karjuvalt suur hetkel, oleme väga kitsates oludes," ütles Agur pressikonverentsil.

"Vana-Kalamaja hoone ongi omal ajal projekteeritud koolihooneks. Saame täpselt sellise õppehoone nagu me tahame, õpikeskkond saab olema väga hea. Hoone U-kujulisse sisehoovi on plaanitud aatrium, kus hakkavad toimuma üritused. Hoone juurde planeeritakse ka võimlahoone, kuid selle ehituse algust veel ei oska öelda. Esialgses eskiislahenduses on see aga olemas, asub 1. ja 2. õppeastme kõrval.

Uus hoone asub 850 meetrit teisest majast. 7-12. klassid jäävad vanasse kompleksi, nii saab progümnaasiumi ja gümnaasiumi osa suurendada. Aguri sõnul saab olema viis paralleeli. Juurde palgatakse viis uut algklasside õpetajat, kokku avatakse 6 esimest klassi. Klassis hakkab õppima kuni 24 õpilast. Uues hoones hakkavad õppima 1.-6. klassid, mida on kokku 21 klassikomplekti.

"Soovime kaotada ülelinnalise konkursi, et õppida saaksid kõik õpilased sõltumata sellest, kui palju on ta enne kooli treenitud. Kohe 1. klassis ei peaks valima suunda, seda toetab meie progümnaasiumi aste ning gümnaasiumis spetsialiseerumine suureneb," lisas Agur.

Kõlvart: Kalamaja on popp, koolikohti on juurde vaja

Tallinna abilinnapea Mihhail Kõlvart ütles, et koolivõrk peab reageerima muutustele, mis toimuvad rahvastikus ning ka linnasisesele migratsioonile. "20 aastat tagasi ei teadnud keegi, et Kalamaja saab nii populaarseks. Nüüd aga on vaja luua uusi õppekohti. GAG on väärt, et laieneda ja areneda, soovime kasutada potentsiaali ja ressurssi," sõnas Kõlvart. "Kui hakkame kokku panema kooli kokku erinevatest koolidest, siis lammutame iga kooli süsteemi. Praegune lahendus on õige nii filosoofiliselt kui ka praktiliselt".

Haridusemeti juht Andres Pajula: "Hetkel pole algklasside õpilaste õpikeskkond kaasaegne, lapsed peaksid aga õppima kõige kaasaegsemates tingimistes. Vana-Kalamaja hoone maksumus on üle 6,3 miljoni koos käibemaksuga. 12. detsembril sõlmiti ehitusjärelevalve leping, algas kohe projekteerimine. 26.01 oli ehitusloa taotlus linnaplaneerimisametisse esitatud, 6.02 oli ümberehitusluba olemas. Hoone laienemise ja ümberehitusluba väljastati 3.03. Kõik load on olemas," selgitas Pajula.

"Kõik hooned on siiani renoveeritud 8-9 kuuga, GAG-i hoone pole erand," lisas Pajula.

Küsimusele, kas uus kool võiks Westholmi gümnaasiumilt ja Kalamaja põhikoolilt ära võtta, vastas Kõlvart, et see eeldaks täiesti erinevate koolikultuuride kokkusulamist. "Ka Westholmi gümnaasimil on pigem vaja laieneda".

Agur tunnistas, et tal on piinlik meediasõja, kuid GAG-i ajalugu on pikk ja väärikas ning muutustega ei kao kooli vaimsus. "Seda ei kanna edasi seinad, vaid inimesed, kes väärtusi kannavad. Hetkel on meie koolis veidi alla 1200 õpilase ja selline arv õpilasi jääbki. 720 õpilast hakkab Vana-Kalamajas õppima. Soovitan lõpetada vastasseisu ja hoida oma kooli lippu kõrgel".