VIDEO | Aasta isa Meelis Sibrits: mehed, hoidke oma naisi ja lapsi!

Tänavu pärjati Aasta isa tiitliga kuue lapse isa Meelis Sibrits (61). Sibritsa sõnul ühtset retsepti, kuidas olla hea isa, ei ole. "Me kõik usaldame ja aitame, see ehk ongi kogu retsept," sõnas Sibrits.

Meelis Sibrist on koos abikaasa Helmiga kasvatanud üles kuus last, kellest viis on juba kodutalust välja lennanud. Aasta isa sõnul oli väga üllatav, et just tema tiitli pälvis. Küll aga ütles Sibrits, et abikaasata ei oleks ta sellega hakkama saanud. "Ilma temata ei oleks meil neid lapsi ning tema on kandnud lõviosa sellest raskusest," sõnas ta ja kinnitas, et ta on oma laste üle uhke.

Sibrits ei oska öelda, milline on hea isa valem. "Ma tõesti ei oska seda retsepti öelda. Me usaldame teineteist, nii mina kui ka abikaasa. Kõik aitavad kõiki, käivad läbi. Meil on nii kujunenud lihtsalt, et kõik hoiavad kokku," räägib ta. Sibrits ütleb, et alati on tore, kui kõik kuus last kodutalus kohtuvad. Paraku ei juhtu kiire elutempo tõttu seda just väga sageli. "Suurematel tähtpäevadel ikka saame kõik kokku ja täna ka, see on väga mõnus," ütles ta.

Aasta isa paneb kõikidele teistele isadele südamele, et hoidkem oma naisi ja lapsi. "Siis olete ise ka hoitud!" sõnab Sibrits.