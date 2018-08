Veterinaaramet leidis restoranis Noa salmonelloosipuhangu põhjustanud toiduained olevat nakkusvabad, seega võis haigus levida kokkamise tagajärjel

Terviseameti hinnangul saastus restorani Noa toit salmonelloositekitajatega tõenäoliselt toiduvalmistamise käigus, sest veterinaar- ja toiduamet kinnitas, et tooraine oli haigusetekitajatest puhas.

Terviseameti pressiesindaja Iiris Saluri ütles Delfile, et restoraniga Noa seotud salmonelloosipuhangu põhjuste uurimine veel käib ja tulemused võivad selguda tuleva nädala esmaspäeval.

Veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja ütles täna Postimehele, et salmonelloosipuhangu põhjustanud roa valmistamiseks kasutatud veiseliha ja muna vastasid laboratoorsete uuringute kohaselt nõuetele.

Saluri hinnangul tähendab see, et toit saastus salmonelloositekitajatega kindlasti restoranis kohapeal toiduvalmistamise käigus.

Kokku nakatus restorani Noa toidust juulikuus salmonelloosi 33 inimest.

Restorani peakokk Tõnis Siigur sellise käsitlusega nõus ei ole. Ta teatas Delfile, et ametiasutuse säärane seisukoht tuleb restoraniperele suure üllatusena.

“Nii meilt kui ka meie tarnijatelt võeti proovid, kuid tõsiasi on see, et enamikku selle perioodi toorainet polnud võimalik enam testida, sest seda polnud alles ei meil ega tarnijatel, sest tellime iga päev uue ja värske tooraine," ütles Siigur Delfile. "Seega väita sajaprotsendilise kindlusega, et tooraine oli puhas, on väär ja meie suhtes ebaõiglane,” rõhutas ta.