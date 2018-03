Veterinaar- ja toiduamet kutsub üles veelindude suremusest teada andma

Veterinaar- ja toiduamet palub seoses rändeperioodi algusega inimestel ulatuslikest vee- või metsalindude hukkumisest teada anda.

Kevadine lindude ränne on kohe algamas ja seetõttu tuletab Veterinaar- ja toiduamet (VTA) inimestele meelde, et lindude gripi oht on Euroopas endiselt olemas. Erinevalt eelmisest aastast ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid. Soovituslik on rändeperioodil linde pidada siseruumides, kuid kui linde peetakse väljas, peavad sööt ja jook olema katuse all, lindude pidamise ala katmine linnuvõrguga on soovituslik.

Sel aastal on lähim linnugripi leid metslindudel Rootsis ning seal on linnugripp jõudnud juba ka ühte linnufarmi, kus kõik linnud tuli taudi tõttu hukata. Lisaks on sel aastal linnugrippi kodulindudel diagnoositud Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga leitakse surnud linde vähem ja seetõttu neid ka uuritakse vähem. Peamiselt leitakse lindude grippi rändpartidel, aga ka luikedel, kajakatel ja röövlindudel.

VTA palub teavitada maakonna veterinaarkeskusi, kui märkate suuremal hulgal hukkunud linde (rohkem kui 5 veelindu või 10 metslindu). Sellistel puhkudel korraldab VTA proovide võtmise ja saatmise laboratooriumisse, et võimalikku haigust diagnoosida.

Erinevates Euroopa Liidu riikides linnugripi tõttu hukatud umbes 483 000 kodulindu, neist Itaalias 277 000, Saksamaal 73, Hollandis 67 000 ja Bulgaarias 139 000 lindu.

Loe veel

Lindude gripp on väga nakkav ägedalt kulgev mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis kõik kodulinnud nakkuse leviku tõkestamiseks veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all hukatakse. Ka sööt, söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse viisil, mis tagab viiruse hävimise. Praegu Euroopas leviv viirusetüvi H5N6 teadaolevalt inimestele nakkav ei ole ja põhjustab ainult lindude haigestumist.