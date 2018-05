Veteran: ärge täna pronkssõduri juures napsitage ega laulge!

Nõukogude võidupühal, 9. mail toovad paljud (vene emakeelega) tallinlased Kaitseväe kalmistule pronkssõduri kuju juurde lilli.

Endine mereväe kontradmiral Ivan Merkulov kutsub inimesi üles väärikalt käituma – mitte kuju juures napsutama ja laulma.

See läheks vastuollu õigeusukiriku poolt lubatavaga. Laulmisel on oma koht näiteks kodus ja kontserdisaalis, aga mitte seal, kus puhkavad karmis sõjas hukkunud. Mind hämmastab ka inimeste komme surnuaiale alkoholi ja söödavat tuua, ütleb Merkulov.

Veteran avaldab ka lootust, et Tõnismäel kunagi pronkssõduri ümberkolimise ajal toimunu ei kordu. "See on pühapaik, mida tuleks vääriliselt kohelda."

Uudis ilmus algupärasel kujul Vene Delfis

