Vetelpäästjad päästsid Emajões liiga sügavale ujunud väikese tüdruku ja eaka mehe elu

Emajõest päästeti jõevoolus sügavasse vette sattunud väiketüdruk ning eakas mees, kel ülepea vees ujudes jaks otsa sai.

Vetelpäästjad tõttasid reedel, 27. juulil Tartus Emajões appi kahele suplejale. Jõevoolus sügavasse vette sattunud väikesele tüdrukule ja eakale mehele, kel poidepiirist üle ujudes ülepea vees jaks otsa sai.

Peale kella kahte märkasid G4S rannavalvurid Marko Päts ja Agris Reppo Emajõe vabaujulas paadiga patrullides, kuidas umbes 70-aastane meesterahvas ujus 15 meetrit üle poidepiiri, kus vesi on üle pea. "Ta läks pallile järgi, mis oli läinud üle poide, aga tagasi ujuda enam ei jõudnud. Otsustasime talle kiirelt appi minna," rääkis vetelpäästja Agris.

Rannavalvurid pakkusid mehele abi, kuid too ei vastanud ja üritas ise edasi ujuda. "Olime tal paadiga kõrval ja teist korda abi pakkudes ulatas ta käe. Tõmbasime ta paati ja viisime kaldale," lisas vetelpäästja. Kaldal tänas mees rannavalvureid, pani riidesse ja lahkus rannast.

Vetelpäästjad tuletavad meelde, et poide piir tähistab ujumisala lõppu, kus vesi läheb sügavaks ja ujumine pole ohutu. Samuti ei tohiks oma võimeid ujudes üle hinnata.

Kella nelja paiku märkas G4S vetelpäästja Kristel Küts Emajõe linnaujulas, kuidas jõevool umbes 6-7aastast tüdrukut sügavasse vette kannab. See juhtus paatide veeskamiskoha juures, kus vesi järsku sügavaks läheb ja mis on tähistatud ka poi ja hoiatava sildiga.

Tüdrukul oli seljas täispuhutud suplemisvest, mis aitas teda vee peal hoida, kuid omal jõul madalasse vette ujuda ta enam ei suutnud. "Läksin vette ja küsisin, kas ta jõuab ujuda. Vastuse sain küll jaatava, aga oli näha, et ta ujus tugeva voolu tõttu ühe koha peal ning edasi ei liikunud," rääkis vetelpäästja Kristel. "Ulatasin talle käe ja tõmbasin lapse kalda poole," lisas ta.

G4S rannavalvur otsis seejärel üles tüdruku isa, kes võttis 50-60 meetrit veepiirist eemal muru peal päikest. "Ta ei teadnudki, et laps läks ujuma. Arvas, et tüdruk kiigub," ütles vetelpäästja, kes tuletas mehele meelde, et lapsel tuleb rannas silm alati peal hoida.

Sarnane juhtum leidis samas kohas aset ka mullu suvel. Jõevool viis nelja-viie aastase tüdruku sügavasse vette ja laps ei pääsenud iseseisvalt enam kaldale. Vetelpäästja jooksis tüdrukule kohe appi ja tõi ta kaldale. Vesi oli selles kohas, kuhu jõevool lapse kandis, ka vetelpäästjale üle pea.

Tüdruku ema istus veepiirist 50 meetrit eemal pinkide peal ja sai juhtunust teada alles siis, kui rannavalvur lapse talle üle andis.

Vetelpäästjad tuletavad meelde, et lastega randa külastades tuleb oma pisipere järele alati vaadata. Vees mängivad väikesed lapsed ohte sageli ei taju. Samuti ei karju nad enamasti appi, kui satuvad uppumisohtu.

Enam kui 80 G4Si vetelpäästjat aitavad suplejate ohutust tagada 20 supelrannas Tallinnas, Tartus, Võrus, Otepääl, Elvas, Põlvas, Türil, Viljandis, Haapsalus, Narvas ja Pärnus.