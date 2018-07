Vestlus korruptant Ristlaane kohtutoimikust: spordiselts Kalev võib olla abilinnapea Kalle Klandorfi ainus lootus

“Minule teadaolevalt põhjendas Ristlaan raha küsimist sellega, et üks Tallinna linnavalitsuse liige nõuab temalt hoopis endaga seotud spordiühingu huvidega arvestamist ja ta on spordikeskuse juhatajana seetõttu suure surve all. Kas see on tõsi või mitte, seda ma ei tea,” kirjutas Kaljulaid, viidates abilinnapea Kalle Klandorfile, kes on ühtlasi JK Voltaga trenniaegade pärast konkureeriva JK Tallinna Kaleviga seotud.

Klandorfi ajas Kaljulaidi kriitika vihaseks. “Kaljulaid ei tea asju, ta niisama lähmerdab. See on noore mehe asi, küll ta kunagi vigadest õpib,” ütles Klandorf 17. mail Delfile.

Loe veel

Ta rääkis, et nii Volta juhatuse esimees Raimo Nõu, Kalevi inimesed ja ka Ristlaan ise käisid tema juures treeninguaegade asjus nõu küsimas. Klandorf ütles neile, et nemad peavad ise omavahel kokku leppima, mis ajad nad saavad.

Miks aga käisid sportlased Klandorfi juures, kui spordiküsimustega tegeleb linnas hoopis abilinnapea Vadim Belobrovtsev. “Ma olen 52 aastat Tallinnas sporti teinud, juhin mitut alaliitu, sportlased tunnevad mind,” rääkis Klandorf Delfile ja lisas, et Belobrovtsevit ei tunne keegi.

Ristlaan: 250 000 spordiseltsile Kalev? Oh sa kurat!

Kaljulaidi väitele, et temale teadaolevalt võis Klandorf trenniaegade osas Ristlaant survestada, annab hoogu juurde kohtutoimikust leitav Ristlaane ja Nõu omavahelise vestluse salvestise ümberkirjutis.

Kaljulaidi soovitusel politseisse pöördunud Nõu varustati kuriteo matkimiseks pealtkuulamisvahenditega ja saadeti Ristlaane juurde järjekordset sularahapakki üle andma.

Salvestatud vestluses tundis Ristlaan muret, et Nõu ei valgustaks spordiseltsi Kalev asepresidenti Kalle Klandorfi nendevahelistest sularahatehingutest. Samuti arutasid mehed, kui oluline spordiselts Kalev Klandorfile on ja et see võib ebaedu korral poliitikas tema ainus võimalus olla.

“Ega ma ei ütle, et Kallele (Klandorfile — toim) see teema meeldiv oli. Aga et sa neid ei puudu, Raimo, eks ole, seda ei…” püüdis Ristlaan Nõult kinnitust saada.

“No Kallega, mul on Kallega, jah, natuke teine asi,” sõnas Nõu.

“Et noh, need asjad, mis me omavahel räägime, ei saa minna edasi sellepärast, et kui me tahame, et me saame need asjad siin korda, ja iga aastaga läheb asi paremaks, ma usun, et küll me saame korda. Aga ainult neid teemasid eriti torkida ei tasu, ainult siis, kui ta ise räägib,” rõhutas Ristlaan.

Nõu nõustus.

“Aga ainult neid teemasid eriti torkida ei tasu, ainult siis, kui ta ise räägib. Kui ei küsi, noh… ise teab,” märkis Ristlaan.

“Mis tal siis on ütleme… et tal on see Kalevi teema siis nii hingel või, või tal on mingid muud asjad?” päris Nõu.

“Ei no eks, ma arvan, et eks… eks talle kunagi jääb ikkagi ainult Kalev. Noh, see aeg on ka tulemas. Sest et ta ju tahab ikka, noh, ta tahab spordi sees olla ja see on ainuke variant. Ja poliitikus või poliitikas võib nii palju muutuda, ei tea keegi, kes seal jälle valimiste järgselt tuleb ja jääb ja see on ikkagi lühiajaline. Aga ütleme see klubi on pikaajaline, nii et, noh… sellega peab arvestama,” selgitas Ristlaan.

Nõu märkis, et ta ei usu, et linn jätkab oma rahaga spordiseltsi pidevat toetamist.

“Ei no ega seda ta ei saagi eriti teha. Aga, aga need rahad on tegelikult avalikud kõik,” nentis Ristlaan.