Veresoontekirurg Andrus Loog: haigekassa vigade pärast peame oma kliinikus ootamatult abi vajavatele patsientidele ust näitama

ETV "Pealtnägija" kajastas, et erialaarstid ja erakliinikud saatsid kolmapäeval haigekassale, peaministrile ning tervise- ja tööministrile kirja, milles väidavad, et äsja lõppenud tervishoiuteenuse hange on totaalne fiasko, sest suure tüki 46 miljoni euro suurusest pirukast haukasid nende hinnangul riiulifirmad, vahendas ERR Uudised. Ilma suurema avaliku kärata otsustati septembri alguses hanke võitjad üle Eesti. Hankele laekus 337 pakkumist 132 kandidaadilt, aga samuti anti sisse rekordarv vaideid – 29. Seetõttu kavandatud tähtajal, 1. oktoobril uued lepingud ei jõustu. Haigekassa kinnitas saatele, et need, kes on jõudnud end enne esmaspäeva lähikuudeks erakliinikusse riigi tasustatud vastuvõtule järjekorda panna, teenindatakse seal ka ära.

Näiteks Taastava Kirurgia Kliinik on haigekassa lepingupartner veresoontekirurgia ja plastilise rekonstruktiivkirurgia ehk taastava kirurgia valdkondades. Andrus Loog on seal veresoontekirurg aastast 1993. Ta ütleb Delfile, et kuna konkreetset lepingut pole, on homsest palju küsimärke. Viimati andiski haigekassa reedel teada, et kuni uue lepingu sõlmimiseni rahastatakse nende patsientide ravi, kes varasemalt end järjekorda registreerinud. "Kohati kuni 70 protsenti patsientidest tulevad meile erakorraliselt, vajaks vältimatut abi," sõnab Loog. Ta ütleb, et näiteks võib olla põhjuseks neerupuudulikkus või insuldihaigetel unearteri ahenemine. "Patsiente on vastavalt rahvusvahelisele juhendile mõistlik opereerida kahe nädala jooksul, parem kui esimese nädala jooksul," kirjeldab ta.