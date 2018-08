Verekeskus kutsub Keila inimesi verd loovutama

Vere loovutamine Foto: Eero Vabamägi

Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskus kutsub Keila inimesi 13. augustil verd loovutama, kuna puhkuste perioodil ja kuumade ilmadega on verevarud oluliselt kahanenud, aga traumasid ja õnnetusi on suviti rohkem ning seetõttu on ka haiglate verevajadus suurem. Viimastel aegadel on eriti oodatud 0, A ja B RhD negatiivse veregrupiga doonorite veri, kuid oodatud on ka kõikide teiste veregruppide doonorid.