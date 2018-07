Vennatapus kahtlustatav võeti vahi alla

Prokuratuur esitas täna kohtule taotluse venna tapmises kahtlustatava 45-aastase mehe vahistamiseks. Kohus kuulas ära menetlusosalised ja tutvus asja materjalidega ning leidis, et vahistamistaotlus kuulub rahuldamisele.

„Kahtlustatav tunnistas, et tulistas venda ja tegi seda enda relvaga, küll aga väitis, et tulistas enesekaitseks. Kohus leidis, et põhjendatud kuriteokahtlus on olemas ja kahtlustatav võib jätkuvalt toime panna kuritegusid ning vahistamine on vältimatult vajalik. Kohus vahistas isiku 2 kuuks,“ ütles kohtu pressiesindaja Jaanika Lusti

„Meil on alust arvata, et mees tulistas oma venda läbi suletud välisukse talle kuulunud seaduslikust relvast, milleks oli püstol Makarov,“ ütles prokurör Merry Tiitus. „Me teame, et vennad pole juba aastaid olnud heas läbisaamises, kuid ei ole andmeid tõsisemate vägivaldsete konfliktide kohta ning kahtlustatav on varasemalt kriminaalkorras karistamata. Sellest hoolimata kujutab mees prokuratuuri hinnangul ühiskonnale suurt ohtu, sest kahtlustuses kirjeldatud kuritegu viitab impulsiivsele vägivaldsele käitumisele,“ ütles prokurör. „Teadlikult inimese suunas on tulistatud mitte üks või kaks lasku, vaid niipalju, kui sel hetkel salves padruneid oli. Praegu tuvastatud asjaolude pinnalt on prokuratuur seisukohal, et selline relva kasutamine ei oleks sobilik ka enesekaitseolukorras.“