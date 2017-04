Venemeelne propaganda Tallinna televisioonis: saates kiideti Krimmi annekteerimist, elu olevat seal parem kui Eestis

Ka tänavapildis rõhutatakse, et suur juht on ikkagi Putin ning Krimm on Venemaa Föderatsiooni koosseisus.

Märtsi teises pooles möödus kolm aastat sellest, kui Venemaa annekteeris Krimmi poolsaare. Tallinna TV saates "Monitor" kiideti, et inimesed on Krimmis õnnelikud. "Peame olema koos nende inimestega õnnelikud, et nemad on õnnelikud," rääkis reklaamispetsialistiks nimetatud Jüri Kivit.

Krimm annekteeriti 2014. aasta 18. märtsil. Sellel teemal peatuti ka saates "Monitor" (läks eetrisse 20. märtsil). Saatekülalisteks olid Kivit ning Olga Nigrovskaja. Kui esimest tutvustati kui reklaamispetsialisti, siis Nigrovskajat kui meediaspetsialisti.

"Kolm aastat on piisav aeg," toonitas Nigrovskaja, et tuleb olla kujunenud olukorraga rahul. Kivit tõi välja, et tema naine käis hiljuti Krimmis ning nägi, et inimesed on rahul. "Inimesed on õnnelikud, kõik on õnnelikud," rõhutas ta ning viitas, et sealsetel elanikel on ju ka võrdlusmoment sellest, kuidas on elada Ukraina riigi koosseisus.

"Sõda seal ei ole, see kõige tähtsam," lisas Nigrovskaja. "Venemaa hoolib neist, ehitatakse silda seal. Raha on, elekter on, vesi on, kõik on."

Prognoos: Eestis enam eestlasi pole, küll aga Krimmis

Kivit lisas, et Krimmis elavatel eestlastel on samuti kõik hästi – õpitakse eesti keelt, säilitatakse kultuur. Ta pahandas, et nüüd, mil Krimm Venemaa all, ei tunne Eesti riik sealsete eestlaste vastu huvi. "See on nõmedus, kultuuriliselt meie inimesed. Nad hoiavad ajalugu ja kultuuri. Võib olla saja aasta pärast siin eestlasi pole, aga seal säilivad."

Räägiti ka sellest, kas sealsed eestlased tahaks kodumaale naasta. Kivit tõi välja, et siin on suur konkurents selles, kus on parem? Venemaal või Eestis? Nigrovskaja rõhutas, et kui võrrelda kliimat, siis Krimm kindlasti võidaks. Kivit sekkus, et ka sotsiaalse kliima osas on Krimm parem, kuna seal olevat ohte ja hädasid vähem kui Eestis.

Arutleti ka selle üle, et Eesti poliitikud üldse Krimmi ei väisa. Kivit tõi võrdluse, et kui Yana Toom käis esimest korda Süürias, oli suur kisa lahti. Nüüd aga on kolm korda käinud ja olevat normaalne nähtus. Kivit soovitas mõnel meie poliitikul Krimmi külastada. "Ei saa nii elada lõpmatuseni, et ei, ei, ei. Ei tunnista! See on lollus!"

Antud mõttelennud meenutavad üks ühele venemeelseid seisukohti, mida Putini võimuaparaat usinalt venemeelsetes meediakanalites levitab. Delfi poole pöördus ka üks murelik lugeja, kes imestas, miks Tallinna linnameedias selliseid vaateid õigustatakse.

Raudjärv: selline saade on vajalik

Tallinna TV juhatuse liige Revo Raudjärv sõnas reedel Delfile, et püüab uue nädala alguses saatelõigu põhjalikult üle vaadata. "Selle saate idee on iseenesest selles, et Eesti venekeelses infoväljas töötavad ajakirjanikud, ühiskonnategelased ja eksperdid arutavad eesti keeles aktuaalseid Eesti, Venemaa ja muu maailma sündmusi, et tutvustada eesti keelt kõnelevale televaatajale vene kogukonna arusaama elu erinevatest aspektidest," selgitas ta. "Mulle tundub, et selline saade on iseenesest väga vajalik, sest Vene meedia analüüs teistes Eesti telekanalites sisuliselt puudub."

Ta lisas, et peab lõigu põhjalikumalt üle vaatama, et näha, kas mõni arvamusavaldus läks üle piiri. "Aga kui saate idee on tutvustada eesti keelt kõnelevale televaatajale vene kogukonna arusaama elu erinevatest aspektidest, siis on see üsna ootuspärane, et seal saates tekib vastuolusid, millega ei pruugi meie eestlastena nõus olla."