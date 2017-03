Venemaale soovib tänavu õppima minna rekordarv inimesi

Venemaa pakub sel aastal 80 Eestis elavale noorele võimalust minna õppima mõnda Venemaa ülikooli ning kokku kandideeris Venemaa ülikoolidesse tänavu rekordarv inimesi - 177.

Venemaale tahetakse õppima minna sellepärast, et õppida eriala, mida Eestis ei õpetata, kuid ka sellepärast, et õppida emakeeles, vahendavad ERR Uudised "Aktuaalset kaamerat.

Kandideerijate seas on nii eesti emakeelega kui ka vene emakeelega noori - ühiseks nimetajaks on aga kõigi puhul suhteliselt kõrge keskmine hinne.

"Eestlasi ei ole nii palju. Tähelepanuväärne on see, et Eesti kooli lõpetanud eelistavad minna Venemaale õppima loomeerialasid, näiteks näitlemist, kunsti, graafikat disain," selgitas Venemaa Eesti saatkonna pressiatašee Denis Mosjukov.

Erialade valik üldiselt, sõltumata kandideerija emakeelest on lai. "Päris palju valitakse humanitaarerialasid, nende seas lingvistika ja üldse erialad, mis on seotud haridusvaldkonnaga. Viimastel aastatel on populaarsed ka tehnilised erialad, näiteks füüsika, keemia, geoloogia," ütles Mosjukov.

Haridusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar leiab, et ilmselt on põhjused Venemaa ülikooli kandideerimiseks individuaalsed, alates spetsiifilisest erialast lõpetades sooviga õppida emakeeles.

Käosaar lisas, et endiselt on kõige populaarsemad riigid, kuhu eestlased suunduvad kõrgharidust omandama, Soome, Suurbritannia ja Saksamaa.