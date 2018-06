Venemaale sissesõidukeelu sai ka Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski

Eesti 20 nii-öelda russofoobi seas, kellele Venemaa välisministeerium seadis sissesõidukeelu, on ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

Bahovski ütles Delfile, et põhjust, miks Venemaa talle ühe nii-öelda russofoobina sissesõidukeelu kehtestas, võib ainult oletada. Enda sõnul on ta aastate jooksul kirjutanud Venemaast küll, kuid peamiselt on ta siiski kirjutanud Euroopa Liidust ja Ameerika Ühendriikidest. „Võib-olla siis nende artiklite toon ei ole meeldinud,” nentis Bahovski.

Teine põhjus võib Bahovski hinnangul olla see, et ta on ajakirja Diplomaatia peatoimetaja ja Diplomaatia ongi olnud Venemaa valitsuse suhtes kriitiline. „Seal on ilmunud pikki analüüse ja intervjuusid Venemaa kohta ja ilmselt see ei ole meeldinud,” tõdes ta.

Bahovski sõnul ei tea ta teistest, kes Venemaa poolt sissesõidukeelu on saanud. „Ma rääkisin välisministeeriumiga hommikul, aga ega nad ei ütle seda,” sõnas Bahovski.