Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi mõistetud Raivo Susi vahetati Vene salakuulaja vastu välja ja on tagasi Eestis

Aadressil Väike-Sõjamäe 9 tegutsevad Raivo Susi ärid Aerohooldus ja Musket. Foto: Karli Saul

Tänasest on tagasi Eestis ettevõtja Raivo Susi, kes mõisteti detsembris Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi. Väljaandmine Eestile toimus riikide vastastikuse väljaandmise korras Venemaa kodaniku vastu. Susi kinnitab, et käesoleval ajal on tema seisund hea ja muretsemiseks pole põhjust, teatas tema esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv.