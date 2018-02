Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi mõistetud Raivo Susi esindaja Aivar Pilv: Susi plaanib jätkata ettevõtlusega, esialgu aga kohaneb Eesti eluga

Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi mõistetud Eesti ärimees Raivo Susi pääses eile tänu Eesti ametkondade tegevusele taas Eestisse. Kaks aastat Venemaal vangis istunud Susi kohaneb tema esindaja sõnul hetkel Eesti eluga.

"Eile juba Eestisse jõudnuna rääkisime kõigest muust, aga mitte sellest, millise tööplaanid on Susil edasiseks. Oli pingeline ja toimekas päev, tegelesime tagasitoimetamise küsimustega. Kuid nii palju kui varasemast tean, tahab ta jätkata ettevõtete ja äritegevusega," ütles Susi esindaja, vandeadvokaat Aivar Pilv Delfile.

Eile ütles Susi meediale, et tema seisund hea ja muretsemiseks pole põhjust. "Momendil tundis ta ennast kindlasti hästi. Kui aga inimene pääseb kaheaastasest vangistusest pärast selliseid vintsutusi, siis domineerib positiivne emotsioon ja see paneb nii mõnedki probleemid unustama," sõnas Pilv.

Nüansse ja Eesti eluolu üksikasju pole Susi ja Pilv veel arutanud. "Las ta tuleb šokist ja psüühilisest pingest välja ning elab Eesti elusse sisse. Susi tahab aktiivselt edasi elada, mitte käed rüpes istuda, nii et lähiajal saab plaanide osas selgust."

Pilv kiitis Eesti ametkondade tegevust Susi kodumaale tagasi toomisel. "Eesti välisministeerium on teinud nii palju kui võimalik Susiga suhtluse tagamiseks, tema probleemide teadvustamiseks ja abistamiseks nii palju kui vähegi on saanud teha. Ka Eesti konsul Venemaal suhtles väga aktiivselt ja abivalmilt ning püüdis Susi küsimustega järjepidevalt tegeleda".

Eile kirjutas Delfi, et Eestisse pääses tagasi ettevõtja Raivo Susi, kes mõisteti detsembris Venemaal spionaaži eest 12 aastaks vangi. Väljaandmine Eestile toimus riikide vastastikuse väljaandmise korras Venemaa kodaniku, salakuulamise eest süüdi mõistetud Venemaa kodaniku Artjom Zintšenko vastu. Susi kinnitab, et käesoleval ajal on tema seisund hea ja muretsemiseks pole põhjust, teatas tema esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv.

Susi tänab Eesti Vabariigi kõiki ametkondi ja isikuid, kes tema kinnipidamise aja jooksul aktiivselt ja eesmärgipäraselt tegelesid tema vabastamiseks ja välja vahetamiseks lahenduste leidmisel, teatas Pilv.

Vahetus toimus Koidula piiripunktis eile, 10. veebruaril kella 10 ajal.

Harju Maakohus mõistis 2017. aasta mais Artjom Zintšenko süüdi salakuulamises ja karistas teda viieaastase vanglakaristusega. Raivo Susi mõisteti 2017.a. detsembris Venemaal süüdi spionaažis ja teda karistati 12 aastase vabadusekaotusega. Mõlemad isikud esitasid armuandmispalve, mille Eesti ja Venemaa presidendid rahuldasid.

Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu sõnul sõlmisid mõlemad pooled neid rahuldava kokkuleppe. "Eesti riik aitab oma kodanikke, kui vähegi saab", sõnas Sinisalu. "Eesti saatis Venemaale välja siin kuriteo toime pannud salakuulaja ning Eesti ettevõtja sai seeläbi pärast pikka Venemaal kinnihoidmist tagasi lähedaste juurde."

Susi vahistati Moskvas 2016. aasta 10. veebruaril Šeremetjevo lennujaama transiittsoonis teel Tallinnast ühte Kesk-Aasia riiki. Moskva Lefortovo kohtu otsusega jäeti ta aastaks vahi alla. Susi advokaadi Aleksei Tolpegini sõnul esitati tema kaitsealusele süüdistus spionaažis seoses aastatel 2004-2007 toimunud sündmustega.

Moskva linnakohus mõistis detsembris Raivo Susi spionaaži eest 12 aastaks range režiimiga kolooniasse. Susi eitas kategooriliselt oma süüd ja leidis, et on sattunud Vene-Eesti suhete pantvangiks.

Delfi on kirjutanud, et Raivo Susi ja OÜ Musket olid välisministeeriumi sõjalise kauba registreeritud vahendajate nimekirjas. Vahendatavaks kaubaks on muu hulgas tulirelvad, laskemoon, tulejuhtimisvarustus, vee- ja maismaasõidukid, õhusõidukid, soomus- või kaitsevarustus.