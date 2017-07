Venemaa suurim tuumaallveelaev ja lahinguristleja on jõudmas Eesti lähistele

Kella kahe ajal olid tuumaallveelaev ja lahinguristleja Eestist 80 meremiili kaugusel. Kella viieks jõudis tuumaallveelaeva ja lahinguristlejat saatev, ühtlasi ka laevade asukohta näitav, puksiirlaev Nikolai Tšiker Gotlandi ja Läti vahelisele merealale.

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) merepiirivalve lipulaev Kindral Kurvits suundub küll sirgjooneliselt Vene laevade poole, kuid PPA pressiesindaja Seiko Kuigi sõnul Lääne-Eesti vetes oma tavapärast tööd. Siiski ei saavat välistada, et piirivalvelaev ka Vene laevade liikumist jälgib.

Delfi andmetel saadab Kindral Kurvits Vene laevu suure tõenäosusega pikalt mööda Eesti merepiiri.

Vene alused suunduvad Peterburi, et võtta osa mereväe 100. aastapäeva pidustustest, vahendab Taani telekanal TV2.

Laevad väljusid 17. juulil Vene põhjalaevastiku peamisest baasist Severomorskist Barentsi merele. Paraad, millest osavõtmiseks alused sadamast välja sõitsid, leiab aset Venemaa sõjalaevastiku päeval (juuli viimane pühapäev, sel aastal 30. juuli), teatab telekanal Zvezda.

Põhjalaevastikust osaleb paraadil kokku kümme laeva, sealhulgas esimese järgu laevad, mis on mõeldud ülesannete täitmiseks kaugemas ookeanitsoonis: lisaks ülalnimetatutele ka raketiristleja Maršal Ustinov ja suur allveelaevade vastane laev Vitseadmiral Kulakov. Lisaks sellele osaleb paraadil Vene õhujõudude 45. armee ja põhjalaevastiku õhutõrje 28 lennukit ja helikopterit.

Venemaa tuumaallveelaev Dmitri Donskoi ja Vene Põhjalaevastiku lipulaev, tuumaristleja Pjotr Veliki

1980. aastal ehitatud 172 meetri pikkune Dmitri Donskoi on maailma suurim tuumaallveelaev. Ta on varustatud kahe tuumareaktoriga ja 20 Bulava tüüpi raketiga, mis suudavad toimetada tuumalõhkepäid kuni 4000 kilomeetri kaugusele.



1986. aastal ehitatud Pjotr Veliki, endiste nimedega Kuibõšev ja Juri Andropov, on 252 meetri pikkune tuumajõul liikuv lahinguristleja.



Läänemerele peetaks neid samas sobimatuks, kuna neile napib manööverdusruumi ja laskekauguse mõttes polevat neil siin samuti midagi teha. Küll aga võimaldab nende kohaletoomine Venemaa võimsust näidata.