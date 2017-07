Venemaa lapseõiguste volinik uurib lapse äravõtmist Vene kodanike perest Eestis

Venemaa presidendi lapseõiguste volinik Anna Kuznetsova kontrollib informatsiooni lapse äravõtmise kohta venemaalaste perekonnast Eestis, teatatakse voliniku ametlikul veebilehel.

„Loodud on kontaktid saatkonnaga, läbi on viidud vestlused selle juhtumi kohta volitatud struktuuridega. On tähtis, et kõik edasised sammud astutaks perekonna huvides,“ öeldakse teates.

Advokaat Violetta Volkova teatas Vene propagandakanalile Sputnik, et Anatoli Gazarjani ja Anna Mihhailova perest võeti ära nende kaheksa-aastane tütar Izabella. Volkova väitel viis Eesti lastekaitse lapse kohtu otsusel pere juurest minema 11. juulil, kolm päeva enne pere planeeritud sõitu Moskvasse.

Volkova sõnul oli formaalne lapse äravõtmise põhjus see, et korteris polnud kaua remonti tehtud. Lisaks sellele peetavat tüdrukule kahjulikuks korteris olnud sigaretisuitsu haisu. Vanematel on lubatud tüdrukuga koos viibida vaid 15 minutit päevas.

ERR-i venekeelse portaali teatel otsustas kohus 14. juulil vanematelt ajutiselt (kuni 16. oktoobrini) vanemlikud õigused ära võtta. ERR-i valduses oleva kohtuotsuse järgi oli lapse äravõtmise põhjus antisanitaarne olukord korteris. Sotsiaaltöötaja Karina Kuslap ütles kohtus, et sotsiaalteenistus võttis kaheksa aasta jooksul tarvitusele meetmeid olukorra parandamiseks peres, kuid isa eitab probleemide olemasolu ja ema ei taha mingeid muutusi.

ERR-i venekeelse portaali korrespondendi sõnul on korter tõepoolest halvas seisus – väga kaua ei ole tehtud remonti, mööbel on vana, toad ei ole korras ning on tugevalt suitsust läbi imbunud.