Venemaa kuulsaim reisiblogija: kommunismiohvrite memoriaal on vildakas, aga muidu jätab Tallinn väga hea mulje

„Euroopa standartite järgi ei ole Eesti ei väga jõukas ega samuti mitte ka veaene,” kirjutas Varlamov oma blogis. „Elatustase on siin kõrgem kui Leedus ja märksa kõrgem kui Lätis.”

„Tallinn on jõulude puhul ehitud. Moskvaga võrreldes tundub see väga tagasihoidlik. Minu arust võiks kaunistused üldse panemata jätta kui riputada üles need haledad elektriküünlad. Tänavaid ääristavad päris kuused meeldisid mulle küll. Väga äge!” kommenteeris Varlamov oma blogipostituses vanalinna tänavaid.

Varlamovi meelest on vanalinnas liiga palju ruumi jäetud autodele ja ta avaldas lootust, et välja arvatud erijuhtudel keelatakse edaspidi autodel vanalinna pääseda, et turistidel oleks rohkem liikumisruumi.

Varlamovit hämmastasid Põhja-Tallinnas asuvad puumajad ja eriti tõsiasi, et hooned on heas korras. „Tallinna näitel tuleb väga selgelt välja, et ka selliste lihtsate puithoonete hoidmisel ja korrastamisel on võimalik saavutada väärtus, millel on potentsiaali turismi tõmbenumbrina. On vinge, et linna keskel on sellised piirkonnad säilitatud – ka selles on ajalugu. Tallinn on vaatamata oma väiksusele tänapäeval väga mitmekesine ja huvitav.”

„Inimesed järgivad parkimiskorraldust, tänavad on puhtad,” kirjeldab Varlamov Lasnamäe majade vahelisi hoove. Ja lisab irooniliselt, et ainus auto, mis on murule pargitud, kannab Venemaa numbrimärki.