Venemaa föderatsiooninõukogu esindaja: mina ja kolm Europarlamendi saadikut arutasime Assadiga relvarahu

"Täna avanes võimalus arutada kohe jõustuvat relvarahu president Assadiga Damaskuses, kus oleme koos kolme Euroopa Parlamendi saadikuga, kolme suurema parlamendigrupi esindajatega - rahvuslaste, sotsialistide, liberaalidega (Itaalia, Läti, Eesti)," ütles ta.

"Kõigi hinnangul on kokkulepe hetkel kõige olulisem," rõhutas ta.

Venemaa president Vladimir Putini teatas varem, et on jõutud kokkuleppele relvarahu kehtestamises Süürias ja valmisolekus alustada rahuläbirääkimisi.

„Kaasmaalastepoliitika“ eestvedaja Kossatšov tegeleb Eesti süstemaatilise laimamisega

Enne Vene parlamendi ülemkoja väliskomisjoni juhiks tõusmist tegi Kossatšov sama tööd Riigiduuma väliskomisjonis. Samuti on ta Venemaa „kaasmaalaste poliitikaga“ tegeleva agentuuri Rossotrudnitšestvo juht, kelle ülesanne on Venemaa poliitilise mõjujõu laiendamine.



Meie uudisekünnist on Kossatšov korduvalt ületanud Eesti-vaenulike sõnavõttudega. 2007. aasta märtsis Guardianis ilmunud arvamusloos süüdistas ta Eestit sõjas langenud punaarmeelaste solvamises ning valetas, et Eestis toimuvad SS-laste rongkäigud.



Ta eitab Eesti okupeerimist ja on teinud avalikke etteheiteid president Toomas Hendrik Ilvesele, kes oma „radikaalsete“ vaadete tõttu seda arvamust ei jaga. Möödunud aastal kritiseeris Kossatšov Eesti valitsuse plaani rajada Vene piirile tõkketara, mille eesmärk oli tema sõnul Venemaa maine kahjustamine.



2008. aastal ütles Kossatšov, et ainuke viis kahe riigi suhete parandamiseks on kodakondsuse nullvariandi kehtestamine. Samasuguse ettepaneku tegi oktoobris EPL-ile antud intervjuus ka Yana Toom.