Venelased käivad Eestis USA viisasid taotlemas

Venemaa elanikud on hakanud käima Eestis USA viisasid taotlemas, sest Venemaa ja USA omavaheliste sanktsioonide tõttu ei jätku USA esindustes Venemaal enam piisavalt ametnikke, et viisataotlusi menetleda.

USA saatkonna pressiesindaja Ed Dunn kommenteeris, et Tallinna saatkond on viimasel ajal märganud väljastpoolt Eestit tulevate taotlejate arvu kasvu, kes soovivad USA külastamiseks mõeldud viisat.

Venemaa kodanikud, nagu ka kõikide teiste riikide kodanikud, võivad taotleda USA viisat ükskõik millises USA saatkonnas või konsulaaresinduses üle maailma.

Dunn ütles, et ooteaeg viisaintervjuu jaoks on praegu Tallinna saatkonnas alla nädala, aga ta soovitas viisasoovijatel oma taotlused varakult esitada. Lähemat infot viisa taotlemise kohta saab sellelt lehelt.

Viisanappus tekkis Venemaal peale seda, kui USA ja Venemaa vastastikku üksteise saatkondadest töötajaid välja saatsid. Venemaa president Vladimir Putini käsul vähendati USA Venemaa esindustes töötavate inimeste arvu nii palju, et see hakkas häirima viisade väljastamist. Peale Putini käsku USA esinduste töötajate arvu piirata hoiatati kohe, et Venemaal tekib probleem USA viisade saamisega. Nüüd on see kohale jõudnud.

Selleks, et venelased saaksid Eestis USA viisat taotleda, tuleb neil kõigepealt omale Eesti viisa hankida. Välisministeeriumi pressiesindaja Juhan Mellik teatas, et Eesti viisat taotletakse selleks, et tulla tööreisile, külastada lähedasi või harrastada turismi. Mida aga Eestis viibimise käigus kõige muu kõrvalt reaalselt tehakse – kas plaanitakse minna näiteks Ühendriikide saatkonda viisat taotlema – selle üle välisministeeriumil ülevaadet ei ole.

Sellest, et venelased käivad viisat taotlemas Balti riikides, kirjutas esimest korda opositsiooniline ajaleht Novaja Gazeta.

Peterburi elanik Anna Tjomkina rääkis lehele, et tema viisavestluse ajaks oli 23. august. Selgus aga, et sellest päevast lõpetas USA konsulaat Peterburis nende tegemise, Moskva telefonile helistamisest polnud mingit kasu, valitses täielik kaos. Hiljem kuulis ta, et saab anda dokumendid sisse ka Eestis.

Eestis läksid asjad kiiremini kui Venemaal. Viisavestluse aeg õnnestus saada kahe päeva pärast. Suhtumine saatkonnas oli sõbralik, nad said hästi aru, mis toimub. Juba järgmisel päeval sai ta SMSi selle kohta, et tema dokumendid on valmis ja antud kulleri kätte.