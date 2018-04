Vene välisminister Lavrov: olukord on hullem kui Külma sõja ajal

BBC vestles Vene Föderatsiooni välisminister Sergei Lavroviga, esitades teravaid küsimusi maailma rahu, Süüria keemiarünnakute ja tuleviku kohta.

Lavrov kinnitas BBC-le, et Venemaa käsilased ei ole käinud arvatava keemiarünnaku paigas asitõendeid hävitamas, nagu mitmel pool Läänes on oletatud. Minister rõhutas, et mingit sündmust ei olegi toimunud, keemiarünnakut lihtsalt ei olnud.

"Ma ei taha olla ebaviisakas riigipeade suhtes, aga kui me räägime USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa väiteist, et neil on tõendeid keemiarünnaku kohta, siis need tõendid tuginevad kõik meediale ja sotsiaalmeediale," ütles Lavrov.

"See, mis seal aset leidis, oli lavastatud," ütles Vene föderatsiooni välisminister. Praegune olukord on aga Külma sõja aegade võrreldes kibedam juba selle poolest, et kuna mõlemad pooled on nii palju diplomaate välja saatnud, puuduvad head kanalid vestlusteks.

Mäletatavasti tulistasid USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa väed reedel Süüria keemiarelva-vabrikute pihta kokku 105 raketti. Aktsioon oli karistuseks Süüria linnas Doumas aset leidnud keemiarünnaku eest, kus hukkus kümneid inimesi. Arvatakse, et viga sai oma 500 isikut.