Vene valijatele üks, Eesti omadele teine jutt? Korb selgitab Delfile: nii see hetkel paraku näeb välja, aga see ei olnud eesmärk

Riigihalduse minister Mihhail Korb selgitas Delfile, et eile Haapsalus tahtis ta kiita Eesti sõjaväge, mitte öelda, et ta ei toeta Eesti kuulumist NATOsse, nagu kirjutas Lääne Elu.

Ütlesite Lääne Elu teatel, et ei toeta NATOsse kuulumist, aga hiljem, et ikka toetate. Kuidas selline segadus tekkida sai?

Segadus tekkis sellest, et esinesin eile pensionäride ees sõnavõtuga ja tahtsin tegelikult kiita Eesti sõjaväge, rääkida sellest, et Eesti sõjavägi on tubli ja on võimeline igasuguseid olukordi ise lahendama. Siis läks liiale olukorra kirjeldamine, tegin ebaõnnestunud võrdluse, mis viiski sõnavõtule, mida Lääne Elu kirjeldas. Minu sõnavõtu eesmärk oli ikkagi kiita Eesti sõjaväge. Jutt oli sellest, et Eesti sõjavägi peab ise hakkama saama raskete olukordadega. Sellest segadus tekkis. Nagu ka oma teates kirjutasin, ma ei poolda NATOst väljaastumist ega midagi sellist. Toetan NATOga ühinemist. On õige, et Eesti kuulub NATOsse.

Ütlesite ka seda, et ei toeta kahe protsendi kulutamist riigikaitsele?

Seda kindlasti mitte. Seda olen valmis ümber lükkama. Vastupidi, ütlesin, et kulutame isegi rohkem kui kaks protsenti. Enda iseseisev sõjavägi oleks liiga kulukas, kaks protsenti, mida eraldame, on mõistlik.

Et kui Eesti prooviks ilma NATOta hakkama saada, läheks protsent palju suuremaks kui kaks?

Just, täpselt nii. See oli argument, mis on selgelt NATO kasuks. Võrdlesin Soome sõjaväega, see saab ise hakkama. Seal on küll erinev ajalooline taust. See oli esinemine sotsiaalkeskuses pensionäride ees, see ei olnud väga sisuline tipp-poliitiline debatt. Läks liiale.

Mõned mõtlevad seda kuulates kohe, et Keskerakonna poliitik räägib eestlastele ühte ja venelastele teist juttu. Kas oli nii?

Noh, nii see hetkel paraku näeb välja, aga see ei olnud eesmärk. Eesmärk oli Eesti sõjaväge kiita.

Teie seisukoht Eesti välispoliitika või julgeolekupoliitika osas ei erine Jüri Ratase või valitsuse omast?

Absoluutselt. Mitte poolt millimeetritki. Seda võin kinnitada ja seda ametlikus teates tegingi. Ma ei saa väita, et ma midagi sellist ei rääkinud, aga kontekst oli teine ja üritasin edastada teist sõnumit. Eesmärk ei olnud midagi NATO kohta väita, vaid vastupidi, kiita Eesti sõjaväge. Loomulikult ei tunne ma end hästi ja tahaksin vabandada.