Vene Teatri juht lahkub ametist

Vene Teatri juht Tõnu Lensment lahkub ametist. Teatri nõukogu on Lensmenti lahkumisavaldust juba arutanud ja Lensmenti viimane tööpäev on 20. veebruaril.

Tõnu Lensment töötas Vene Teatri juhatuse esimehena 2012. aastast, vahendab ERRi uudisteportaal Aktuaalset Kaamerat.

Kolmandaks ametiajaks Lensment kandideerida ei soovi. Oma lahkumist põhjendab ta teatri töökavast lähtuvalt sobiva hetkega.

"Ma ei võtaks endale julgust öelda, et mina olen see kõige paremini jagan neid talitamisi siin," sõnas ta. "Kui on lihtsalt kriisiperiood, mis asendub positiivse programmiga, siis õudselt tahaks anda teatepulga üle ning öelda: mine jookse paremini!"