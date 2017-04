Vene suursaadik mõistis hukka pronksiöö korratused: just selliste kokkupõrgete tagajärjel toimus ka Vene kodaniku tapmine

Vene suursaadik Aleksandr Petrov ütles tänasel pronksiöö 10. aastapäevale pühendatud pressikonverentsil, et tutvus kümne aasta taguste sündmustega osaliselt ka kinokroonikate abil, kirjutas venekeelne Delfi.

"Selgelt on tunda seda ärevust ühiskonnas, nende sündmuste kogu dramatismi, mis võtsid ka traagilise iseloomu," rääkis Petrov. Ta meenutas, et rahutuste käigus hukkus 20-aastane Vene kodanik Dmitri Ganin.

Petrovi sõnul näitab nende sündmuste analüüs, et ühiskonnas on vaja dialoogi ja kompromissi kultuuri, valmisolekut järeleandmisteks.

Ta ütles, et presidendi juures oleva rahvusvähemuste ümarlaua koosolekutel ei käinud enne rahutusi kordagi ei peaminister Andrus Ansip ega president Toomas Hendrik Ilves. Ainult tollane kaitseminister Jaak Aaviksoo käis ümarlaual ja ütles, et pronkssõdurit ei viida lähiajal minema.

"Mõtiskledes selle üle, mis oli kümme aastat tagasi, mõtiskledes meie kontinendi paljude traagiliste episoodide üle, tahaks väljendada veendumust, et meile on jõukohane jõuda ühisele arusaamisele meie ühise, vahetevahel traagilise ajaloo üle. See võib meid kindlustada minevikuvigade kordamise vastu," ütles Petrov.

Ta ütles Delfile, et mõistab hukka kümme aastat tagasi toimunud vandalismi ja korratused. "Nägin kroonikas kaadreid sellest, kuidas poodide vitriine sisse löödi ja toimusid kaklused. Just selliste kokkupõrgete tagajärjel toimus ka Vene kodaniku tapmine," ütles Petrov. Saatkond aitab tema sõnul Ganini ema.

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova tõstatas mõne aja eest jälle Ganini tapmise küsimuse. Venemaa süüdistas Eestit loiduses Ganini tapmise uurimisel ja teatas, et Venemaa uurib seda ise.