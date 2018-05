Vene saatkond: piirilepingut ei ratifitseerita, sest Eesti valitsuse russofoobne retoorika jätkab piiride ületamist

Eelhääletamine Vene saatkonnas Foto: Madis Veltman

Eesti president Kersti Kaljulaid ütles Raadio 4-le, et on valmis minema Moksvasse, kui Venemaa ratifitseerib kahe riigi vahelise piirileppe. Venemaa saatkond vastas, et Venemaa on oma tingimused esitanud, aga Eesti pole neid täitnud.