Vene saatkond Eesti aktivistile: kui ei oleks olnud nõukogude vägesid, siis parimal juhul oleksite lambivari, aga halvemal juhul seep

Aktivist Jevgeni Krištafovitši reaktsioon tema niinimetatud Vene saatkonna koostatud russofoobide nimekirja kandmise üle viis ta saatkonnaga sotsiaalmeedias teravasse sõnasõtta, mis päädis Vene saatkonna kommentaariga, et Nõukogude vägedeta oleks Krištafovitš ilmselt seebiks tehtud.

"Kui ei oleks olnud Nõukogude vägesid, siis parimal juhul oleksite lambivari, aga halvemal juhul seep," seises saatkonna vastuses Krištafovitšile, mille viimane ka oma Facebooki seinale üles pani, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Krištavovitš kirjeldas vaidluse käiku ERR-ile järgmiselt. "Vaidlus oli seoses selle russofoobide nimekirjaga. Ma siis küsisin, et kas seda russofoobide tunnistust kuskilt saab. Nemad vastasid üsna ebaviisakal moel, et ei saa. Minu reaktsioon sellele oli, et kahju küll. Et kui 30-ndatel oleks näiteks Kolmanda Reichi suursaadik Moskvas kellegile andnud tunnistuse, et kodanik see ja see on natsifoob ja Adolf Hitleri isiklik vaenlane, siis praegu oleks selline tunnistus väga huvitava ajaloolise väärtusega. Ja sellele järgnes selline kommentaar veel ebaviisakamal moel," rääkis Krištafovitš.