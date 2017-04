Vene propagandistid kavandavad lõhestustegevuseks Euroopasse suurt meediakeskust, üks põhikontor asuks Tallinnas

Kremlimeelsete uudisteportaalide eestvedajad kavandavad lõhestustegevuseks Euroopasse uut meediakeskust - uudiste jagamise ja teemade tootmise võrgustiku ja ühise multimeediumi platvormi. Ühenduse regionaalne toimetus asuks Tallinnas ning selle eestvedajaks on Aleksandr Kornilov, seisab täna avaldatud kaitsepolitsei aastaraamatus.

Suurema raha lootuses plaanib portaali baltija.eu esindaja, kaitsepolitsei aastaraamatus ka varasemalt figureerinud Aleksandr Kornilov koostöös Belgia portaali bfro.be eestvedaja Sergei Petrossovi ja Saksamaa portaali russkoepole.de eestvedaja Juri Jeremenkoga luua Venemaa propagandiste ühendava meediakeskuse.

Nimetatud portaalide juhid sõlmisid 2015. a novembris Brüsselis omavahel n-ö pilootprojektina koostöökokkuleppe "võitluseks lääneriikide Venemaa-vastase infosõjaga". Nii Petrossov kui ka Jeremenko tegutsevad juba praegu aktiivselt (sotsiaal)meedias, sh mitmes Euroopa Liidus elavaid kremlimeelseid ühendavas virtuaalses grupis või kogukonnas.

Petrossov on avalikult korduvalt rõhutanud vajadust tõhustada kremlimeelsete omavahelist koostööd ja infovahetust. Alliansi peakontor asuks Brüsselis, kontor ja reklaamiagentuur Saksamaal Erfurtis ning kontor ja regionaalne toimetus Tallinnas.

Projekti põhjendatakse väitega, et EL ja USA loovad ja arendavad institutsioone ning meediaressursse, mille eesmärk on venekeelse elanikkonna poolehoiu võitmine (st nende tugevam integreerimine asukohariigi ühiskonda).

Meediakeskuse töös osaleksid venekeelsed ELi riikides tegutsevad uudisteportaalid, mis lisaksid enda toodetud uudiseid internetis loodud keskusesse, et teised alliansi osalised saaks neid kasutada ja levitada.

Meedia-alliansi loomise eeldusena nähakse n-ö juriidilise kehami ehk "rahvusvahelise mittetulundusühingu" registreerimist. See pidavat kaitsma projekti ja selles osalejaid ELi ning asukohariikide võimude survestamise eest. Projekti finantseerimisel lähtutakse tingimusest, et see ei tohiks mingil juhul omada nähtavat seost Venemaaga. Finantsallikana nähakse ette välisriigis loodav fond, mille kapital pärineks välismaistelt ettevõtjatelt ja investoritelt. Seejuures investeerimisportfellide kontrollpakk võiks kuuluda Venemaaga seotud investoritele. Tasuks ja katteks pakutakse investoritele reklaami.

Edaspidi soovitakse kremlimeelse meedia-alliansi liikmetele luua võimalus taotleda osalist või täielikku töötajate palgakulude toetust, kuid seda saaks ainult need, kes täidavad püstitatud ülesandeid.

Maksuvabade äriühingute nimelt makstakse Baltnews.ee ja Baltija.eu eestvedajale Aleksandr Kornilovile iga kuu 11 400 eurot.