Vene Föderatsiooni saadik Tallinas: meie kehtestasime sissesõidukeelu märksa väiksemale arvule isikutele, kui Eesti valitsus

Vene Föderatsiooni Tallinna saatkond ei avalikusta nimekirja kahekümnest eesti avaliku elu tegelasest, keda Venemaale ei lubata.

Vene Föderatsiooni saadik Aleksandr Petrovi sõnul on tegemist reaktsiooniga niinimetatud Magnitski nimekirjale, millega keelati nejakümne üheksa Vene Föderatsiooni kodaniku sissesõit Eestisse. 28. märtsil kehtestatud nimekirjale vastamine võttis saadiku sõnul enam kui kuu administratiivsetel põhjustel.

Saadik märkis, et Vene Föderatsiooni vastunimekirjas on märksa vähem isikuid, kui Eesti valitsuse kehtestatud Magnitski nimekirjas.

Praeguseks on selgunud, et Venemaa kehtestatud nimekirjas olevatest isikutest on selgunud järgmised nimed: Andres Herkel, Ainar Ruussaar, Sergei Metlev, Urmas Reitelmann, Igor Kopõtin, Jevgeni Krištafovitš, Erkki Bahovski ja Kalev Stoicescu. Eesti välisministeerium, kelle esindajale nimekiri üle anti, nimesid avaldanud pole.