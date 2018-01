Vene Delfi käis paar tundi pärast uue aasta saabumist Lasnamäe elanikelt uurimas, kuidas neile saabus uus aasta ja kas nad presidendi uusaastatervitust vaatasid.

Oli nii neid, kes rõhutasid, et vaatasid Eesti presidendi kõnet, kuna just tema on meie president, kuid ka neid, kes pidasid elementaarseks Vene presidenti Putini kõne jälgimist. Enamik eelistas aga presidentide asemel hoopis saluuti vaadata.