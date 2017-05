Veidi kannatust: homme sajab veel vihma, ent nädalavahetusel on oodata tõelist rannailma

Kuigi praegu on õues veel suhteliselt jahe, siis reedel läheb ilm tunduvalt soojemaks. Laupäeval on sooja isegi kuni 23 kraadi, ent pühapäeval läheb ilm taas jahedamaks.

Ilmateenistuste andmetel on homme veel pilves selgimistega ilm, võib esineda vihma ja tekkida udu. Puhub lõunakaare tuul kaks kuni kaheksa meetrit sekundis. Öösel on õhutemperatuur 4 kuni 9 kraadi, aga juba päeval läheb soojemaks ja tuleb 12 kuni 17 kraadi sooja, rannikul kohati 10 kraadi. Ilmateenistused hoiatavad, et metsades on suur tuleoht.

Juba reedel on aga oodata veel soojemat ilma. Ööseks lubatakse 7 kuni 12 kraadi. On vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm, puhub lõuna-ja edelatuul kolm kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeval 18 kuni 22 kraadini, soe on ühtlaselt üle terve Eestimaa, natukene jahedam (15 kuni 19 kraadi) on Pärnumaal ja saartel.

Laupäeval on loota öösel 9 kuni 14 kraadi. Puhub muutlik tuul üks kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeval 18 kuni 23 kraadi, rannikul võib kohati olla 13 kraadi, Tartumaal on eriti soe ja on ennustatud 20 kui 23 kraadi. 20 kraadi võib veel tulla Virumaal, Pärnumaal ja Kesk-Eestis. On vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm.

Pühapäeval läheb ilm külmemaks tagasi. Öösel tuleb seitse kuni kaksteist kraadi. On samuti vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul üks kuni seitse meetrit sekundis. Päeval on 12 kuni 17 kraadine kuiv ilm.