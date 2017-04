Veganlusele sunnitud lapsed on Eestis sattunud haiglasse krampide ja ohtliku verevaesusega

Tallinna lastehaigla endo-krinoloogi ja teenistuse juhataja Ülle Einbergi sõnul on veganite laste tavalisemad probleemid alakaalulisus ja pidurdunud kasv, kirjutas ajaleht Pealinn.

Einbergi sõnul on lastehaiglasse sattunud vähem kui aastased lapsed, kes juba kannatavad valest toitumisest põhjustatud tõsisemate tervisehädade käes. "Kahel lapsel on olnud närvisüsteemi kahjustus veganluse tõttu, ühel olid ka krambid," rääkis Einberg.

Einbergi sõnul ohustab taimetoitlastest lapsi peale alakaalu ja -kasvu ka hilisem murdeiga, kilpnäärme talitluse häired, B12 vitamiini sügav defitsiit.

Toitumisspetsialist ja tuntud lastearst Adik Levin nentis, et tihti ei piisa taimetoitlastest vanemate ümberveenmiseks isegi arstide informeeritud jutust ja teadusuuringutele ja faktidele viitamisest. "Kõik, mida neile räägitakse, läheb ühest kõrvast sisse, teisest välja, sest kui nemad ennast tunnevad hästi, siis nad arvavad, et kõik on korras," ütles Levin.