Veel üks möödapanek - hümniseaduse eelnõu seletuskirjas on Eesti Vabariigi väljakuulutamise kuupäev vale

Martin Helme Foto: Madis Veltman

Kui eile selgus, et EKRE on saatnud hümni kaitsmise kohta välja reklaami, kus on hümni pealkiri ja sõnade autor valesti kirjutatud, siis EKRE algatatud hümni seaduse eelnõu seletuskirjast nähtub veel üks segadus.