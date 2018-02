Veel üks eestlane jõudis Euroopa Komisjonis mõjukale kohale

Signe Ratso sai täna Euroopa Komisjoni teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadi (RTD) asepeadirektoriks. Ta on kolmas nii kõrgele jõudnud eestlane Henrik Hololei ja Maive Rute järe.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatab täna samuti, et tema senisest kabinetiülemast Martin Selmayrist saab Euroopa Komisjoni peasekretär ehk Euroopa Liidu kõige olulisem ametnik.

Ratso töötas seni Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadis ja tegelenud eri ametikohtadel väliskaubanduse küsimustega. 2012. aastast tegeles ta kaubandusstrateegia ja turgudele ligipääsu ehk kõigega, mis aitab paremini välistugudele pääseda.

Tema juhtimisel koostati väliskaubandusstrateegia, selle alusel on toimunud palju kahepoooseid läbirääkimisi. Rakendatud on vabakaubandusleping Kanadaga, läbirääkimised Jaapaniga on lõpetatud ja läbirääkimised Mehhiko ning Ladina-Ameerika riikide blokiga Mercosur on lõpukorral.

Teaduse ja innovatsiooni peadirektoraadis hakkab ta tegelema teadusinnovatsioonistrateegia väljatöötamise ja rakendamisega. Seda eelkõige sellistes valdkondades nagu tööstustehnoloogiad, tervishoid, biomajandus, energeetika, transport, kliima ja ressursitõhusus.

Teadus- ja innovatsioonipoliitika roll on kaasa aidata majanduskasvule ja töökohtade loomisele. Ühiskonna ees on palju erinevaid väljakutseid, nagu kliima soojenemine, ressursside piiratus ja tööstuse digitaliseerimine. Teadus- ja innovatsioonipoliitika aitab need probleemid muuta innovatsiooni võimalusteks.

Uue töökoha saamiseks pidi Ratso läbima konkursi. Tööleasumise aega ta veel ei tea.