Veel 800 majapidamist on elektrita. Elektrilevi taastustööd lõpusirgel

„Tormikahjude tõttu on hetkel vooluta ligikaudu 800 majapidamist. Nädalavahetuseks jääb tõenäoliselt veel 80 madalpingerikke korrastamine, millega on seotud ligikaudu 250 klienti,“ ütles Elektrilevi juhtivspetsialist Virgo Vaabel ning lisas, et need kliendid asuvad valdavalt Pärnumaal, kus torm kõige rohkem kahju tegi.

Tormi hävitav töö algas pihta kolmapäeval. Tipphetkel ehk kolmapäeval enne kella 18 oli korraga vooluta 13 500 klienti. Vaatamata neljapäeval jätkunud tormituultele õnnestus eilsega Elektrilevi rikkebrigaadidel elektriühendus taastada üle 10 000 kliendile.