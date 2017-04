Veebruaris ja märtsis registreeriti Tallinnas 805 lapse sünd

Veebruaris ja märtsis registreeriti Tallinna Perekonnaseisuametis 805 lapse sünd, täna anti nimetunnistused üle 43 lapsele.

Täna andis Tallinna abilinnapea Merike Martinson Raekojas üle nimetunnistused 43le lapsele, kellest enamus on sündinud veebruaris ja märtsis 2017.

Neist on 18 tüdrukud ja 25 poisid, on üks paar kaksikuid ja ühes peres sündis kolmas laps. Populaarsemad tüdrukute nimed veebruaris ja märtsis olid Arabella, Maria, Alisa ja Aleksandra ning populaarsemad poiste nimed olid Oliver, Robert, Mark ja Albert.

Tallinna linn kinkis noortele tallinlastele Helina Tilga joonistusega piimakruusi koos pudrukausiga ning nimetunnistuse, mis on Tallinna vapiga kaante vahel. Nimetunnistuste üleandmisel ütles Martinson, et just sellele varale, kes oma vanematega siia Raekotta tulnud on, toetubki Tallinn tulevikus. Lastearstina tõdes abilinnapea, et vanematel on väga suur roll selles, et hoida oma lapsed tervena ja kinkida neile õnnelik lapsepõlv.