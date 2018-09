Veebikonstaabel Maarja Punak paneb ameti maha: ees ootavad uued väljakutsed

"Juba pikemat aega on olnud vajadus selle järele, et politsei oleks sotsiaalmeedias veelgi enam inimeste jaoks olemas just kohalikul tasandil. Olgu selleks kohaks siis kogukonna grupp või kohalik "märgatud" leht. Enda kogemuste ja näidete abil saan olla piirkonnakonstaablitele toeks," kirjutab ta oma Facebooki lehel. "Eelkõige tähendab see seda, et kui piirkonnas on midagi juhtunud, siis kohalik politseinik saab vajadusel jagada infot, selgitada politsei tegevusi, pakkuda turvalisusega seotud aruteludes välja lahendusi jne. See pole kaugeltki mitte kõik, kuid luban, et olen siin lehel olemas ja annan edasistest arengutest ja tegemistest teada! Jätkuvalt on minu südameasjaks kõik noorte ja sotsiaalmeediaga seonduv ja seega hoian ka sel teemal kätt pulsil."

Ta märgib, et kuus aastat veebikonstaablina on möödunud väga kiiresti ning ta on kokku puutunud raskete, kurbade, huvitavate ning ka õnneliku lõpuga juhtumitega. "On olnud soe tunne kuulda tagasisidet, milles noored on pidanud mõne ürituse raames minu loengut kõige huvitavamaks või kui lapsevanemad loengu järel pärast pikemat haudvaikust küsivad vaid seda, et miks ma ei ole sellistel teemadel varem ja veelgi rohkem käinud rääkimas."

Jõudu Punakule uues ametis!