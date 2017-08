Veebikonstaabel Jänku-Jussi videotest: arvuti ei pruugi olla hea lapsehoidja

Jänku-Juss on oma mitme ilmumisaasta jooksul kujunenud paljudele Eesti lastele üheks lapsepõlve sümboliks. Multikas on aga viimaste aastate jooksul võtnud uue vormi – nimelt leiab Youtube’ist videoid, kus pisike Jänku-Juss õpetab lapsi suguelu elama, mõnuaineid tarvitama ja enesetappu tegema.

Politsei – ja Piirivalveameti veebikonstaabel Maarja Punak selgitab Delfile, miks on vulgaarse sisuga Jänku-Jussi paroodiavideod hoolimata kaebustest ikka veel üleval:

“Paar aastat tagasi suhtlesin nende klippide teemal nii Jänku-Jussi sarja looja kui ka YouTube kaebustega tegeleva osakonnaga,” sõnab Punak. “Autoriõiguse rikkumise alusel saab Youtube video eemaldada, kuid nad nõuavad selleks eelnevalt kohtudokumente. Minule teadaolevalt kohtusse selles asjas ei ole pöördutud.”

Oma panuse on ta aga videote piiramisel siiski andnud: “Sain raporteid tehes viidata lastele sobimatule sisule. Tol korral oli tulemuseks see, et üks video sai peale 18+ märgistuse, mis tähendab, et neid ei näe siis, kui kasutaja ei ole sisse loginud või on noorem kui 18 aastat,” märgib veebikonstaabel. “Teine video aga sai märgistuse YTP ehk siis YouTube Poop, mis tähendab põhimõtteliselt, et video kuulub rumala, sündsusetu nalja kategooriasse.”

Punaku sõnul võeti üks video keskkonnast küll maha, kuid kuna uue konto tegemine on väga lihtsaks tehtud, ei ole autorile mingisugune probleem videot veidi muuta ning seda uuesti üles laadida. “Sellist järelevalvet, et seda ei juhtuks, ei paku ei YouTube ega politsei. Selleks ongi kasutaja kohustus teavitada keskkonda ja vajadusel politseid, kes saavad video sisuga edasi tegeleda.”

Veebikonstaabel soovitab ebasündsa video ilmnemisel võtta hetk ning vajutada Youtube’i video all asuvale lipu märgile, et teha klipi kohta raport. “See on nagu kodulinna tänavalt prügi ära korjamine – kui kõik mööda kõnnivad ja pead vangutavad, siis see prügi iseenesest ja kellegi panuseta ära ei kao,” arvab Punak.

Punaku arvates tuleks vanematel tunda rohkem huvi selle vastu, mida lapsed vaatavad ning ka sobimatutest videotest rääkida.

“Arvuti ei pruugi olla hea lapsehoidja. Roppusi, rumalaid ja eluohtlikke nalju ning ka seksuaalset sisu on keskkonnas palju ja laps peab teadma, et kui tal tekib mõne klipiga seoses küsimusi, siis ta saab tulla ja seda oma vanematega arutada.”

Maarja Punak soovitab vanematel kasutada piiratud YouTube’i vaatamist. Selles keskkonnas ei näidata videoid, mis on raporteeritud kasutajate poolt sobimatuks.

Rohkem infot selle kohta saab siit:

https://youtu.be/4yek0Jb0sBg

https://support.google.com/youtube/answer/174084?hl=en

Lapsevanem, vaata ise: roppustega pikitud Jänku-Jussi paroodiavideod tunneb ära sinna vahele hõigatud fraaside järgi, kui lapse toast umbes midagi sellist kostab, tuleks sekkuda: