Veebikonstaabel enesetaputeemast: seda nädalat on olnud vaid poolteist päeva, kuid juba olen palunud politsei korrapidajat ühe inimese elu ja tervist kontrollida

Veebikonstaabel Maarja Punak nendib Eesti Päevalehe noorte enesetappude lugu kommenteerides, et peab oma töö tõttu selle teemaga paraku palju kokku puutuma.

„Kadunud lapsed ja täiskasvanud, kes soovivad endale viga teha, pildid lõigutud randmetest, postitused infoga, et enam ei taha elada,” kirjeldab veebikonstaabel Facebookis oma igapäevatööd. „Eelmise aasta kõige hirmsam periood oli suitsiidsete mõtetega inimeste osas jõuluaeg. Ühel juhul tean, et kuigi inimene andis märku tuttava sotsiaalmeedia kontole mõned tunnid tagasi postitatud hüvastijätulausest ja ma seda teadet ka kohe märkasin, ei olnud politseil enam võimalik inimest päästa,” nentis Punak.

„Kuigi seda praegust nädalat on olnud vaid poolteist päeva, olen juba korra palunud appi politsei korrapidaja ühe inimese elu ja tervislikku seisundit kontrollima,” lisas veebikonstaabel.

Selleks, et me kõik märkaksime inimest hädas ja oskaks õigesti käituda, jagab veebikonstaabel juhiseid, mida ette võtta.

„Märgates infot, mis viitab inimese soovile sooritada enesetapp, palun helistage 112. Häirekeskus töötab 24/7, erinevalt veebikonstaablitest. Ma väga loodan, et ei satu kunagi olukorda, kus näen taolist teadet liiga hilja. Noortel soovitan lisaks helistada 116111 või minna www.lasteabi.ee/ lehele ja vestelda chati kaudu sealsete abipakkujatega, kes oskavad anda nõu nii noore enda kui tema sõbra mure korral. Ka nemad vastavad 24/7.”

Punak rõhutab, et alati on parem karta kui kahetseda, ja ei maksa karta, et teed end lolliks, teatades juhtumist, kus keegi tegi hoopis lolli nalja.

„Sellest ei ole midagi, et pärast politsei kontrollimist selgub, et inimene postitas suitsiidse lause sellepärast, et oli joobes olekus (üks enamlevinud põhjuseid), oli unustanud enda ravimeid võtta, oli seda teinud emotsionaalselt ebastabiilses olekus ja mitte seda päriselt mõeldes või isegi siis, kui inimene tegi enda arvates nalja,” rõhutab veebikonstaabel. „Las me kontrollime. Võimalik, et päästame tänu sellele kõnele inimese elu. Märkamine on oluline ja seda saab teha kõige paremini pereliige või sõber. Olge enda lähedaste jaoks olemas!”