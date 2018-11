Vastuolud sotside seas? Ossinovski keeldub valitsuses koos Isamaaga jätkamast, Saar teatab, et sotsidel pole mingit tahtmist valitsusest lahkuda

astuÄripäevale antud usutluses teatas sotside esimehe kohta ihaldav Indrek Saar, et sotsiaaldemokraatidel ei ole mingit tahtmist valitsuse vastutusest loobuda. "Meie jaoks oli täielik šokk, et valitsus oma eilsel kabineti nõupidamisel otsusele ei jõudnud, sest üks osapool - justiitsminister - blokeeris võimaluse kokkuleppele jõuda," kommenteeris Saar eilset otsust. Ta nimetas sellist otsust massiivse valeinfo kampaania tulemuseks.

„Paraku Reinsalu jätkab tõesti samal lainel, kuid see ongi see, millega meie – sotsid – leppida ei saa,“ vastas Saar. Tema sõnul on loomulikult poliitikal olemas oma tehniline pool, kuid ruumi peab olema ka väärtustele, eetikale ja moraalile. „See piir on praegu selgelt ületatud. Ootame, et peaminister, kes vastutab valitsuse töövõime eest, lahenduse välja pakub,“ lisas Saar.

Seevastu erakonna esimees Ossinovski andis ERR-ile teravalt teada: "Peaministril on kolm võimalust: astuda ise tagasi, valitseda edasi koos sotsidega, ilma Isamaata või valitseda koos Isamaaga ilma sotsideta,". Siiski lubas Ossinovski osaleda pühapäevaks kokku kutsutud ümarlaual, kus Ratas püüab jõuda kokkuleppele.