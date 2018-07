Vastuolu seadusandluses: maksuteenust loetakse elutähtsaks, kaardimakse teenuse osutamist mitte

Kaardimakse Foto: Priit Simson

Tänasest Eesti Päevalehe loost selgub pühapäevase kaardimakse häirete valguses, et Eesti seadusandlus loeb maksuteenust elutähtsaks teenuseks. Seejuures on aga kaardimakseteenust ostav Nets Estonia jäetud välja elutähtsaid teenuseid osutavate ettevõtete nimekirjast. Riigi infosüsteemide amet pooldab Nets Estonia lisamist sellesse nimekirja, siseminister Andres Anvelt on pigem vastupidisel arvamusel.