Vastuolu rivilaulu kasutamisel rakendati Venemaa propagandavankri ette

Alates 22. veebruarist levib sotsiaalmeedias valeväide, mille kohaselt esitasid 1. jalaväebrigaadis teenivad venekeelsed ajateenijad ühispöördumise protesteerimaks selle vastu, et neid sunnitakse laulma solvavana tunduvat "Metsavendade laulu", milles räägitakse vene tiblade tapmisest. Kuigi rivilaulu valimisel tekkis vastuolu, ei avaldunud see sellisel kujul, nagu väidab Vene meedia.

Kaitseväe peastaabi pressijaoskonna ülema major Arvo Jõesalu sõnul said Tapal asuva 1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ajateenijad endale 21. veebruaril ülesandeks valida kompaniile laul.

"Ajateenijatest nooremseersandid valisid välja "Metsavendade laulu", mis osadele ajateenijatele ei meeldinud. Igal ajateenijal on õigus pöörduda oma kõrgemate ülemate poole ja seda üks kompanii ajateenijatest ka tegi. 22. veebruaril otsustas kompanii ülem, et "Metsavendade laulu“ sellises sõnastuses kasutusele ei võeta. Sellega oli allüksuse jaoks teema lõppenud," kinnitas Jõesalu.

Ta ei täpsustanud, millises sõnastuses laulu kasutada sooviti. Nimelt on selle laulu ühes versioonis read venelaste tapmisest.

Kuigi "Metsavendade laulu" otsustati mitte kasutada, hakkas alates 22. veebruarist levima sotsiaalmeedias väide, mille kohaselt 1. jalaväebrigaadis sunnitavat venekeelseid ajateenijaid laulma neid solvavana tunduvat "Metsavendade laulu" ja mille vastu protesteerimiseks olevat koostatud ühispöördumine. Jõesalu kinnitab, et tegemist on valeväitega ja ühtegi ühispöördumist ei koostatud.

Sellegipoolest jätkas teema üleskütmist nn õiguskaitsekeskus Kitež, mis teatas, et saatis esmaspäeval selle kohta järelepärimise Eesti kaitseministeeriumile ning koopiad õiguskantslerile ja võrdõiguslikkusvolinikule.

Sellest haarasid kinni suuremad Vene meediaväljaanded. Uudiste pealkirjades andis tooni peamiselt see, kuidas Eesti kaitseväes lauldakse rivilaulu venelaste tapmisest.

Teema on laia kõlapinna saavutanud ka Eesti venekeelses meedias.

Jõesalu sõnul kinnitab üksuste rivilaulud 1. jalaväebrigaadis brigaadi ülem. ""Metsavendade laul" ajaloolises sõnastuses ei ole 1. jalaväebrigaadis kinnitatud laulude seas. Allüksuse laulude eesmärk on suurendada üksuse ühtekuuluvustunnet ja edendada isamaa-armastust. Eesti Kaitseväes seisavad õlg õla kõrval Eestile lojaalsed kodanikud, rahvusest sõltumata. Seetõttu on ka näiteks 2005. aastal välja antud Sõdurilaulikus samast laulust kaasaegne versioon, mille sõnum on sama ehk Eesti vabaduse eest seismine ja vastupanu okupatsioonile."

Pressijaoskonna ülem rõhutas, et kaitsevägi väärtustab Eesti vabadusvõitlust läbi aegade ning okupatsioonivõimu vastase relvastatud võitluse pärandit.

"Käesoleval nädalal käivitunud Venemaa Föderatsiooni propagandakampaania üritab valeväidetele tuginedes manipuleerida meediaga ja lüüa kiilu inimeste vahele kaitseväes ja Eesti ühiskonnas laiemalt," lisas Jõesalu.