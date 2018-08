VASTULAUSE | Eesti rehabilitatsiooniasutuste liit: ministri väide, et rehibilitatsiooniteenuse osutajad saavad augusti algusest suuremat tasu, ei vasta tõele

Kahjuks on avaldatud info ebatäpne, mistõttu oleme pidanud rehabilitatsiooniasutuste esindusorganisatsioonina vajalikuks antud teemat täpsemalt selgitada.

Sotsiaalkaitseministri määrusega seatud nõudeid teenuste dokumenteerimisele ja bürokraatiale ei vähendatud, vaid need lisati spetsialistide poolt osutatava teenuse aja sisse.

Kuni juuli lõpuni kehtinud määruse lisa alusel oli võimalik sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusena osutada juhendamist, tulemuste hindamist ning pereteenuseid. Augusti alguses jõustunud määruse lisas toodud teenuste loetelus eelpool nimetatud teenuseid ei kajastu, kuid neid tegevusi tuleb tegelikult vastavalt nõuetele edasi teha. See tähendab, et eelpool toodud teenused hakkavad sisalduma spetsialistide poolt osutatavates individuaal- ja grupiteenustes.

Selgitan, mida see täpsemalt tähendab. Varasemalt juba kasutati ettevalmistuse, järeltöö ning dokumenteerimisele kuluvat aega olenevalt teenusest, teenuse saaja sihtgrupist ja teenuse osutajast keskmiselt 5-15 minutit teenuse tunni kohta. Kliendi jaoks tähendas see, et 60-minutilise individuaalteenuse ajal tegeles spetsialist temaga umbes 45 minutit.

Kõrvaltvaatajale võib see ajakulu olla arusaamatu, kuid kui kliendile osutatakse teenust, siis enne teenuse osutamise algust tutvub spetsialist kliendi dokumentidega, vajadusel suhtleb teiste spetsialistidega, kavandab planeeritava tegevuse, valmistab ruumi teenuseks ette, valib vajalikud vahendid ja teenuse osutamise järgselt korrastab ruumi. Paraku võtab see kõik aega ning need tegevused on arvestatud ettevalmistusena ja järeltööna.

Pärast igat teenuse osutamist tuleb lisaks veel täita kirjalikult andmestik, kus kajastub teenuse nimetus, maht, eesmärk, teenuse osutaja jms info. Nüüd kui lisanduvad kontakttunni sisse veel juhendamine ja tulemuste hindamine võib 60-minutiline teenus kliendi jaoks tähendada isegi ainult 30-minutilist otsest kontakti spetsialistiga.