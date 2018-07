Vastsünnitanud naisest ja tema lapsest sotsiaalmeedias foto avaldanud kiirabitöötaja karistus piirdus noomimisega

Kaks nädalat tagasi Tartu lähedal maanteel kiirabiautos sünnitanud naisest ja tema vastsündinud lapsest sotsiaalmeedias foto avaldanud kiirabitöötaja sai asutuse juhi käest noomida, kuid käskkirja talle ei vormistatud.

Küsimusele, kas töötaja sai ametliku karistuse, vastas Kõrgvee: "Seda räägite teie. Mina pole muud midagi öelnud, kui et töötaja sai noomida."

Kõrgvee sõnul on töötajale öeldud, et patsientide piltide avaldamine sotsiaalmeedias on sobimatu. "See vastus on ammendav, ma loodan," ütles Kõrgvee Delfile.

Kõrgvee lisas, et ametlikku käskkirja selles osas ta ei vormistanud.

9. juulil avaldas sotsiaalmeedias Tartu kiirabibrigaadi töötaja maanteel kiirabiautos sünnitanud naisest ja vastsündinud lapsest foto. Kuna esialgu arvati, et foto oli teinud töötaja ise, ähvardas teda andmekaitseseaduse rikkumise tõttu karistus. Hiljem selgus siiski, et pildistajaks oli vastne isa, kes avaldamisega nõustus ja kiirabitöötajale mingeid pretensioone ei esitanud.