Vastloodud erakond Eesti 200 kinnitas programmi

„Programmi juhtmõtteks on, et Eesti riik on kõigi kodanike ühine vastutus ja parlament on esimene kaitsevall rumalate otsuste eest. Eesti jaoks oluliste muutuste elluviimiseks peavad inimesed poliitikas osalema nagu 90ndatel. Me ei tohi oma riiki ära anda professionaalsetele poliitikutele, kes kandideerivad parlamenti kolmandat või neljandat korda järjest,“ ütles programmitoimkonna juht Meelis Niinepuu.

Programm nimetab loodavat erakonda muutuste erakonnaks ja loetleb olulisi teemavaldkondi nagu riigireform,ebavõrdsuse kaotamine hariduses, tervishoiuteenuste ja sotsiaalteenuste reform.

„Eesti edu tulevikus määrab suutlikkus reageerida olulistele trendidele juba nende märkamisel, mitte tagantjärgi. Meie majandus tuleb muuta targemaks, meie inimesed tervemaks ja õnnelikumaks, meie looduskeskkond puhtamaks. Eesti 200 on hetkel ainus erakond, mis on valmis võtma Eesti tuleviku kujundamisel pika vaate. Kõik ülejäänud tegelevad järgmise nelja aastaga ja see on erakordselt lühinägelik,“ ütles Niinepuu.