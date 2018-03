Vastasseis riigikogus! Mart Helme jahutab Ratase optimismi: alkoholism on kasvav probleem ning iga teine tarbija joob rohkem kui enne Läti alkoholirallit

EKRE juht Mart Helme uuris tänases riigikogu infotunnis peaminister Jüri Rataselt, kas valitsus kavandab samme, et tegelikkuses alkoholismiga seotud probleeme lahendada. Ratas viitas aga uuringutele, mille kohaselt olla alkoholi tarbimisest tingitud surmade arv märgatavalt vähenenud.

Helme viitas, et valitsuse seisukoht on olnud, et aktsiiside tõstmine on aidanud vähendada riigis alkoholismi. "Samal ajal näitab konjunktuuriinstituudi uuring, et alkoholism on potentsiaalselt kasvamas ja kasvanud juba. Üha nooremad inimesed sõidavad Lätti alkoholi järele ning probleem ähvardab pikemas perspektiivis kumuleeruda."

Ratas ütles, et tervise arengu instituudi statistika näitab, et meie alkoholisurmade arv on kahanenud. "Nad hindavad, et see on kahanenud umbes kümnendiku võrra, et kui 2017. aastal suri Eestis alkoholi tarvitamisest põhjustatud haiguste tõttu 419 inimest, siis 2016. aastal suri samal põhjusel 465 inimest." Ta märkis, et alkoholi müügi keelamine öösiti ja ka aktsiisid aitab kaasa, et taolised numbrid vähenevad.

"No alkoholism on raske haigus, mis rahvasuu kohaselt kulgeb õnneks lõbusalt. Me ei saa kahtlemata ühe aasta alkoholisurmade vähenemisest teha niisuguseid järeldusi, et see on valitsuse alkoholipoliitika otsene tagajärg," ütles seepeale Helme. "See võib olla ka selle tagajärg, et odava Läti alkoholi joomine on kahandanud surrogaatide ja muude otseselt alkoholist kiiresti põhjustatavate surmade asetleidmist."

Ta lisas: "Aga mis on murekoht? Veel kord juhin tähelepanu konjunktuuriinstituudi uurimusele, see on see, et üha nooremad inimesed lähevad Lätti alkoholi järele, samuti see, et inimesed on muretsenud endale suured alkoholivarud ning 53 protsenti tunnistavad, et nad joovad rohkem kui enne alkoholiralli algust. Missugused järeldused teeb sellest valitsus?"

Ratas arutles, et tuleb hoida tasakaalus, kuidas parandada inimeste tervist ning vähendada seda, mis laastavat mõju teeb alkohol tervisele. Piirikaubanduse osas nentis ta, et siin tuleb teha teatud korrigeerimisi, teatud muudatusi. "Neid saab kõige esmaselt teha tegelikult riigi eelarvestrateegia koostamise käigus. Ja riigi eelarvestrateegia on just sellel hetkel, kui me seda arutame, nendel nädalatel ja kuni aprillikuu lõpuni välja, tugevasti valitsuse laual."

Ta lisas, et tuletab veelkord meelde, et hinnangute kohaselt on alkoholi tarbimine Eestis neljandat aastat langustrendis, see on tema sõnutsi hakanud kajastuma alkoholi põhjustatud suremuse vähenemise osas. "Tervise arengu instituudi hinnangul on selle suundumuse taga just pikaajaline alkoholipoliitika, mis keskendub nii alkoholi kättesaadavuse vähendamisele kui ka tõhusamale ravile ja loomulikult ennetustööle."