Vasakpartei juhiks tagasi valitud Valev Kald: parteipööre õnnestus ära hoida

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei hääletas tänasel kongressil erakonna juhatuse 11-liikmeliseks ning valis esimeheks tagasi senise juhi Valev Kaldi.

Kald ütles venekeelsele Delfile, et kongressi ajal käis liikmete seas tuline diskussioon, ent lõpuks jõuti siiski konsensusele.

Kongressil esinenud heitsid partei juhtkonnale ette kehva tööd ning seda, et erakonnas on 90 protsenti liikmeist nn surnud hinged, kes tegelikult ei osale partei töös. "Paljud isegi ei tea, et on erakonnas, üks meenutas, et kunagi ta jah astus Konstitutsiooniparteisse, aga et ta nüüd on Vasakparteis, seda ta ei teadnud," ütles erakonna Paldiski osakonna liige Natalja Tesla.

Enne kongressi oli õhus oht, et toimub parteipööre ning erakond saab uue juhi. Kald ütles, et erakonna juhid tegid liikmete seas selgitustööd ning erakonna lagunemine jäi ära. Samuti ei õnnestunud endisel vasakparteilasel Andrei Zarenkovil erakondlaste seas enda kasuks õõnestustööd teha.

Viimastel kuudel on tõstatanud Kaldi umbusaldamise küsimus ning hakanud levima kuuldused, nagu kavandaks Zarenkov revanši, kuid ei mõtle erakonda tagasitulekule enne, kui partei võimuladvikus on "puhastus" toimunud.

Kaldi sõnul on tal informatsiooni, et Zarenkov üritab koondada Vasakpartei eri regioonide liikmeid, kasutades fraasi "meie korraldame Kaldiga kongressi". Kald toonitas, et tegemist on Zarenkovi levitatud valeinfoga ja tema nime põhjendamatu kasutamisega.

Kald hoiatas, et kui Zarenkov ei hoidu ka tulevikus sellisest käitumisest, ei välista ta ka kohtusse pöördumist oma nime, au ja väärikuse kaitseks.

Viimastel - küll 2014. aasta - andmetel oli erakonnas 1990 liiget.

Vaadates partei tulusid ja kulusid on erakond vähemalt möödunud aastal tegutsenud üsna tagasihoidlikult: 2016. aasta kogutulusid oli erakonnal kokku 248 eurot, kulusid - peamiselt majandamiskulusid - 302 eurot. Viimastel - küll 2014. aasta - andmetel oli erakonnas 1990 liiget.

Tuues võrdluseks Keskerakonna kulud, siis 2016. aastal oli partei kuludeks 1 239 785 eurot ning tuludeks 1 789 085 eurot.