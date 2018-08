Varud on oluliselt kahanenud: PERH kutsub inimesi verd loovutama

Viimastel aegadel on eriti oodatud 0, A ja B RhD negatiivse veregrupiga doonorite veri, kuid oodatud on ka kõikide teiste veregruppide doonorid. Verekeskus ootab inimesi verd loovutama Ädala tänava verekeskusesse ning DoonoriFoorumisse Tallinna kesklinnas.

"Oleks tore, kui doonorid, kes on kurtnud, et ei saa töö tõttu verekeskust selle lahtiolekuaegadel külastada, teeksid oma visiidi puhkuse ajal. Hommikuti on verekeskuses rahulik ja vereloovutamine läheb kiiresti, liiatigi on nii soojade kui ka vihmaste ilmadega mõnusa temperatuuriga verekeskuses ja DoonoriFoorumis vägagi kosutav viibida." kutsub doonoreid Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse juhataja dr Riin Kullaste.

Kuna suviti on paljud asutused puhkusel, ei saa ka verekeskus tavapärastesse paikadesse väljasõite korraldada. "Haiglad vajavad ka suvel patsientide raviks doonorite abi. Vahel isegi enam kui talvekuudel, sest inimesed on aktiivsemad ning õnnetusi on rohkem. Meil on mitu aastat olnud juuli haiglate nõudmiste rekordkuu," lisab dr Kullaste. Seega ootab verekeskus sel ajal doonorite täiendavat abi Tallinnas verekeskuses Ädala tn 2 ja DoonoriFoorumis Narva mnt 5.

Kõige värskemat infot veregruppide vajaduse kohta saab verekeskuse kodulehelt verekeskus.ee.

Doonor olgu terve ja puhanud

Doonoriks sobib terve, puhanud, söönud ja rohkelt vedelikku tarbinud, vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18-60 eluaastat. Kahe vereloovutuse vahe on minimaalselt 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eelmisel aastal tehti Eestis vereülekandeid ligi 15 000 patsiendile.

Verekeskus (Ädala 2) on avatud esmaspäeval ja reedel kell 8-16, teisipäevast neljapäevani 11-19 ning DoonoriFoorum (Narva mnt 5, Foorumi keskuse 4. korrusel) esmaspäevast neljapäevani kell 11-19 ja reedel 11-16.