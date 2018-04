Värske Tallinna linnaplaneerimisameti juhi kohusetäitja Ignar Fjuk: linnas elades peavad kõik kompromisse tegema

Näiteks toob Fjuk Haaberstis aset leidnud skandaali hõberemmelga mahavõtmise ümber. "Need projektid, mis on avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, ei ole sündinud üleöö," ütleb Fjuk. "Näiteks Haabersti ristmiku suurprojekt sai ju alguse aastaid tagasi," märgib ta. "Hõberemmelgas oli pigem sümbol kui asi iseeneses, andes võimaluse võidelda kõigi selle projektiga kaasnenud ebameeldivustega, olgu need siis objektiivsed või subjektiivsed," leiab ta.

Fjuki arvates peaks linn suuremate projektide puhul juba kohe algusest peale võtma initsiatiivi ja kaasama erinevaid huvigruppe. Ja mõistagi mitte niivõrd õhina- kui argumendipõhiseid. "Siis ei ole põhjust ka linnaameteid süüdistada, et projekte menetletakse suletud uste taga. Kaasamisest ja õigeaegsest tagasisidest võidaksid kõik," leiab ta.

"Ilmselt on need mingisugused huvigrupid või teatud valdkondades inimesi ühendavad kogud, keda planeerimisprotsessis kaasama peaks," pakub Fjuk välja. "Linnaplaneerimisametil võiks olla mingi suurem konsultatiivkogu, kus on haritlasi, teadlasi, arhitekte ja arendajaid, kes võiks püüda parteilisest positsioonist sõltumata emotsioonivabalt asju analüüsida ja kitsaskohti välja tuua," arvab ta. "See kogu peaks probleeme ennetavalt arutlema ühiskonnas tekkivaid eriarvamuste üle," toob Fjuk välja mõttekoja olulise eesmärgi.

Värske pilgu tagaks Fjuki arvates aga see, kui erinevate projektide puhul kutsutaks sellest konsultatsioonikogust kokku erinev, mitte eriti suur seltskond, kelle liikmete valik vastaks enam arutamisele tuleva projekti olemusele. Nii et koos ei käiks aastast aastasse suure hulgana ja samad inimesed, kelle motivatsioon sügavuti asju analüüsida võiks rutiini tõttu raugeda. "See ei tohiks olla raske tagumikuga seltskond, kes võiks peagi hakata arvama, et neil on eesõiguse kõiki küsimusi ise otsustada, ja seeläbi mugavaks minna," leiab Fjuk.

Fjuk märgib, et kõiki soove pole kindlasti täita võimalik. "Paljude jaoks on näiteks suur väärtus, et meil on linnas palju elavat loodust, pargid ja rohelus," märgib ta. "Aga samas, kui me oleme juba otsustanud, et me elame linnas, siis tuleb leppida, et meil on siin autod, ühistransport, jalgratturid ja inimesed. Selleks, et linn töötaks, peab olema ka ärisid. Linn on väga keeruline mehhanism," leiab Fjuk. "Kõik peavad siin kompromissi tegema, kõiges peab otsima ja ka leidma kooskõla," ütleb ta.